Sigaraya Zam! Sonunda 100 Lirayı da Aştı: En Ucuzu 81 En Pahalısı 110 Lira Oldu

ÖTV zamları sonrası sigara fiyatlarında beklenen ilk artış gerçekleşti. Philip Morris grubunda en ucuz sigara 81 TL oldu. En pahalı sigara ise 100 lirayı da aşarak 110 liraya kadar çıktı. Zam ise 10 lirayı buldu.

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Sigaraya Zam! Sonunda 100 Lirayı da Aştı: En Ucuzu 81 En Pahalısı 110 Lira Oldu

Yeni yılın başlaması ile sigara tiryakilerini üzecek haberler peş peşe geldi. Artan ÖTV ile maliyetler yükselirken tiryakiler zamma hazırlıksız yakalandı. Bugün itibarıyla Philip Morris grubu sigara fiyatlarına ÖTV zammını yansıttı. Sigara zammında rakam 10 TL’yi buldu.

2025 OCAK EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Gelen son zammın ardından grubun en ucuz sigarası 81 liraya yükseldi. En pahalı sigara ise 110 liradan satılmaya başlandı.

Sigaraya Zam! Sonunda 100 Lirayı da Aştı: En Ucuzu 81 En Pahalısı 110 Lira Oldu - Resim : 1

DİĞER GRUPLARDA SİGARA FİYATLARI

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı istesi 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YENİ ÖTV ORANINI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükseldi. Böylece sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa çıktı.

ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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