Sigaraya Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu

Sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL zam geleceğini açıklayarak tarih verdi.

Kaynak: Elips Haber

Erol Dündar Sigara Zam
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Sigaraya Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu - Resim: 1

Sigara tiryakilerini üzecek kötü haber geldi. Elips Haber'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tarih vererek sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geleceğini açıkladı.

Yüksek alkol ve sigara fiyatlarının insanları kaçağa yönelttiğini belirten Dündar “Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu. Vatandaşın kaçak alkole yönelmesinin nedeni maddiyat" dedi.

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Sigaraya Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu - Resim: 2

Alkol fiyatlarına herhangi bir zam yapılmayacağını ancak sigara fiyatlarında artış beklendiğini belirten Dündar, “Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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