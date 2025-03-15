Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de

En ucuz sigara 70 TL'den başlayıp 90 liranın üzerine yükselmişti. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen zamların ardından bu kez ÖTV ve maktu vergi oranları değişti. Sigara zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken tiryakiler, 15 Mart 2025 sigaraya zam mı gelecek, geldi mi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyordu. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan sigaraya vergi kararının detayları…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de

Sigaraya peş peşe gelen ortalama 8 liralık zammın ardından bugün önemli bir karar daha alındı. Bu kapsamda tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'den yüzde 50’ye düşürüldü. Maktu vergi ise 8,39 TL’den 10,50’ye çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de - Resim : 1

ZAM BEKLENTİLERİ ARTTI

Bu artışlar sonrası sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceğine firmalar karar verecek. Ancak maktu verginin yükselmesi, özellikle en ucuz sigara fiyatları için yeni bir zamma neden olabilir. Premium sigaralarda ise fiyat değişikliği daha sınırlı kalabilir.

Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de - Resim : 2

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025 LİSTESİ! EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

JTI grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuz sigarası 76 TL oldu. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Esse grubunun en ucuz sigarası 70 TL olurken, en pahalı sigarası ise 90 TL oldu.

BAT grubuna gelen zam sonrası en pahalı sigara fiyatı 91 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 75 TL oldu.

PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 89 TL oldu.

Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 88 TL olurken, en ucuz sigarası 74 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de Sigarada Vergiler Değişti! Zam Gelecek Mi?