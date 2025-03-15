Sigaraya Yeni Zam Getirecek Hamle! ÖTV ve Maktu Vergi Oranları Değişti: Karar Resmi Gazete'de

Sigaraya peş peşe gelen ortalama 8 liralık zammın ardından bugün önemli bir karar daha alındı. Bu kapsamda tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'den yüzde 50’ye düşürüldü. Maktu vergi ise 8,39 TL’den 10,50’ye çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZAM BEKLENTİLERİ ARTTI

Bu artışlar sonrası sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceğine firmalar karar verecek. Ancak maktu verginin yükselmesi, özellikle en ucuz sigara fiyatları için yeni bir zamma neden olabilir. Premium sigaralarda ise fiyat değişikliği daha sınırlı kalabilir.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025 LİSTESİ! EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

JTI grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuz sigarası 76 TL oldu. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Esse grubunun en ucuz sigarası 70 TL olurken, en pahalı sigarası ise 90 TL oldu.

BAT grubuna gelen zam sonrası en pahalı sigara fiyatı 91 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 75 TL oldu.

PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 89 TL oldu.

Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 88 TL olurken, en ucuz sigarası 74 TL oldu.





Kaynak: Haber Merkezi