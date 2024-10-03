Sigaraya Bir Zam Daha! 10 TL Birden Değişti

Sigaraya zam furyası devam ediyor. Enflasyondaki artış, birçok üründe olduğu gibi tütün ürünlerinde de fiyat artışlarına yol açtı. Bu seferki zam haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Dündar, Philip Morris grubundaki bir tütün ürününe zam yapıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

PHILIP MORRIS'TEN 10 TL ZAM

Philip Morris, sarmalık kıyılmış tütünün fiyatını 10 TL artırarak 100 TL'den 110 TL'ye yükseltti. Böylece yıl içerisinde yapılan toplam zam miktarı 40 TL'yi bulmuş oldu.

Şirket, son olarak 5 Eylül'de sigara fiyatlarına da zam yapmıştı. Yapılan zamla birlikte en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 TL'ye çıkarılmıştı.