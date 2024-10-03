Sigaraya Bir Zam Daha! 10 TL Birden Değişti
Sigara fiyatlarındaki artış tiryakiler tarafından takip ediliyor. Son olarak bir tütün ürünü daha zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yapılan 10 TL'lik artışın tütün ürünlerinin etiket fiyatlarına yansıdığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya zam furyası devam ediyor. Enflasyondaki artış, birçok üründe olduğu gibi tütün ürünlerinde de fiyat artışlarına yol açtı. Bu seferki zam haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi.
Dündar, Philip Morris grubundaki bir tütün ürününe zam yapıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
PHILIP MORRIS'TEN 10 TL ZAM
Philip Morris, sarmalık kıyılmış tütünün fiyatını 10 TL artırarak 100 TL'den 110 TL'ye yükseltti. Böylece yıl içerisinde yapılan toplam zam miktarı 40 TL'yi bulmuş oldu.
Şirket, son olarak 5 Eylül'de sigara fiyatlarına da zam yapmıştı. Yapılan zamla birlikte en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 TL'ye çıkarılmıştı.
SİGARAYA YENİ ZAM OLACAK MI?
Philip Morris'in bu fiyat artışı sonrasında sigara fiyatlarına yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Ancak sektör temsilcileri, şu anda sigara fiyatlarına ek bir zam beklemediklerini belirtti.
Ocak ayında yapılacak ÖTV düzenlemesi sonrasında ise büyük bir zam olabileceği kaydedildi.