Sigaralarda Yeni Dönem: Tiryakileri İlgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu vergi kararına ilişkin açıklama yapılarak, yeni düzenlemenin nedeni "sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak" olduğu belirtildi. Bakanlık, düzenlemenin maliyet artışlarının fiyatlara daha sınırlı yansımasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yeni değişikliğin beraberinde, sigaranın fiyat belirlemesindeki çarpan katsayısı 5,17’den 4,38’e düşürüldü. Bu da sigara firmalarının bir birimlik maliyet artışını karşılamak için fiyatlarını 5,17 lira yerine 4,38 lira artırmalarının yeterli olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda düzenlemenin, bütçede herhangi bir gelir kaybına yol açmadan hayata geçirildiği vurgulandı.