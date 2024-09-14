Sigaralarda Yeni Dönem: Tiryakileri İlgilendiriyor
Sigaralar için yeni vergi düzenlemesi başladı. Vergi yapılarında değişikliğe gidildi ve bununla birlikte nispi vergi oranı düşürülürken, maktu vergi ise yükseltildi.
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre, sigara üzerindeki nispi ÖTV oranı yüzde 57’den yüzde 53,5’e indirildi. Bununla birlikte, sigara paketi adedine alınan maktu vergi miktarı 5,7424 lira seviyesinden 7,8 TL'ye artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu vergi kararına ilişkin açıklama yapılarak, yeni düzenlemenin nedeni "sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak" olduğu belirtildi. Bakanlık, düzenlemenin maliyet artışlarının fiyatlara daha sınırlı yansımasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Yeni değişikliğin beraberinde, sigaranın fiyat belirlemesindeki çarpan katsayısı 5,17’den 4,38’e düşürüldü. Bu da sigara firmalarının bir birimlik maliyet artışını karşılamak için fiyatlarını 5,17 lira yerine 4,38 lira artırmalarının yeterli olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda düzenlemenin, bütçede herhangi bir gelir kaybına yol açmadan hayata geçirildiği vurgulandı.