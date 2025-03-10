SİGARA ZAMMI 10 MART 2025! 8 Lira Birden Arttı: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu, Kaç TL?

Son dakika haberleri… Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Tütün kullanıcıları yaşanan artış sonrası ‘10 Mart 2025 son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL?’ sorularını merak eder oldu. İşte haberin detayları…

PM SİGARALARINA 8 TL ZAM

Son dakika gelişmelerine göre, sigara fiyatlarında yeni bir artış oldu. Bu durum, tütün ürünü kullanıcılarının güncel sigara fiyatları hakkında sorgulamalarını artırdı. Peki; 7 Mart 2025 son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İşte, sigara zammının detayları.

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Philip Morris grubunun yeni zamlı fiyatlarını duyurdu. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 80 TL’ye çıkarken, en pahalı sigara da 110 TL oldu.

HEPSİ FİYATLARA YANSIDI

Sigara fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken son zam öncesi BAT, Esse ve JTI grupları da fiyatlarını yükseltmişti. Bu kapsamda BAT’ın en uygun sigarayı 75 TL, en pahalısı 91 TL’ye çıktı.

JTI Grubu’nda ortalama fiyatlar 75-80 TL arası olurken, en ucuz sigara 75 TL, en pahalısı 91 TL oldu.

Esse Grubunda ise en pahalı sigara 90 TL’ye yükseldi. En ucuz sigara da 70 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi