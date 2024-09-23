Sigara ve Alkolün Vergisiz Fiyatı Ne Kadar? İşte Acı Tablo...

Bingöl akaryakıtın vergisiz halini şöyle hesapladı: "41.55 liraya satılan bir litre benzinin vergisiz fiyatı 23 lira 33 kuruş. Bu fiyatın üzerine 11.30 TL ÖTV yükü bindirilerek ürün vergilendiriliyor.

Sonra da 34 lira 63 kuruş olan vergili tutara bir de yüzde 20 KDV eklenince fiyat 41.55 TL oluyor. ÖTV üzerinden de KDV alındığı için normalde 39.3 lira olması gereken benzinin litresine halk 2 lira 30 kuruş fazladan para ödüyor."