Sigara ve Alkolün Vergisiz Fiyatı Ne Kadar? İşte Acı Tablo...
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki sigara ve alkolün vergisiz fiyatı ne kadar? Bingöl, acı tabloyu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl, özellikle akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile tüketicilere yaklaşık 25 yıldır "verginin vergisi" ödetildiğine dikkat çekti.
Dr. Bingöl, bu ürünler üzerindeki vergi yükünün yüksekliği nedeniyle fiyatların ciddi oranda arttığını belirtti. Eğer bu ürünler vergisiz olarak satılsaydı, alkol, sigara ve akaryakıt fiyatlarının şu anki fiyatlarına göre oldukça düşük olacağını vurguladı. Bingöl’ün hesaplamaları, Türkiye'deki vergi politikasının tüketiciler üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.
Bingöl akaryakıtın vergisiz halini şöyle hesapladı: "41.55 liraya satılan bir litre benzinin vergisiz fiyatı 23 lira 33 kuruş. Bu fiyatın üzerine 11.30 TL ÖTV yükü bindirilerek ürün vergilendiriliyor.
Sonra da 34 lira 63 kuruş olan vergili tutara bir de yüzde 20 KDV eklenince fiyat 41.55 TL oluyor. ÖTV üzerinden de KDV alındığı için normalde 39.3 lira olması gereken benzinin litresine halk 2 lira 30 kuruş fazladan para ödüyor."
ALKOL FİYATLARINDAKİ VERGİ ORANI
Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye yükseldiğini söyledi.
SİGARA FİYATLARI
Sigaradaki vergi oranlarını açıklayan Bingöl, "-Satış fiyatı 60₺ olan bir paket sigaranın 51,85₺’si -Satış fiyatı 70₺ olan bir paket sigaranın 56,91₺’si -Satış fiyatı 80₺ olan bir paket sigaranın 63,93₺’si vergilerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.