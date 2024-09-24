Sigara Fiyatlarına Büyük Zam: 175 Liraya Yükseldi
Sigara fiyatlarına 2024 yılında gelen zamlar devam ediyor. BAT, JTI ve Philip Morris gruplarına Temmuz ayından bu yana art arda gelen zamlar, bir yenisiyle daha güncellendi. Bugünden itibaren bazı sigara markalarının fiyatları 175 liraya kadar çıktı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir sigara markasının sarmalık tütün ürünlerine zam yapıldığını duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre, Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatı zam sonrası 175 liraya yükseldi.
Güncel Sigara Fiyat Listesi (2024)
Winston Dark Blue & Deep Blue: 71 TL
Winston Slender: 72 TL
Winston 75 TL
Winston Slims: 80 TL
Winston Xsence: 82 TL
Camel Slender: 68 TL
Camel Deep Blue: 69 TL
Camel Black & White: 70 TL
Camel Yellow & Brown: 73 TL
Camel Yellow 100 (Gram): 175 TL
Zamların bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi