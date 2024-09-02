Sıfır ve İkinci El Otomobillere Zam! En Ucuz Marka ve Modeller Belli Oldu...

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...

EN UCUZ OTOMOBİL BELLİ OLDU

En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı. İkinci sırada Opel Corsa, üçüncü sırada ise Suzuki Swift bulunuyor.

En ucuz otomobilde marka, model ve fiyat listesi...

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic- 2 milyon 52 bin 737 TL

BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL

Chery Omoda 5 Vision- 1 milyon 637 bin TL

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp- 969 bin 900 TL

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit- 1 milyon 464 bin 100 TL

Mercedes A200 AMG benzin, otomatik- 2 milyon 543 bin TL

MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps- 1 milyon 209 bin TL

Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel- 1 milyon 75 bin 900 TL

Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp- 1 milyon 184 bin 900 TL

Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG- 1 milyon 310 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 2023 model- 1 milyon 170 bin TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S- 1 milyon 433 bin TL

TOGG V1 RWD Standart Menzil- 1 milyon 432 bin 600 TL

BYD ATTO 3- 1 milyon 590 bin TL