Sıfır Otomobiller İçin Artık Zorunlu Olacak: Son Tarih Verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt sektöründeki denetimleri sıkılaştırmak amacıyla attığı adımla, 1 Temmuz 2025 itibarıyla, yeni satışa sunulacak tüm araçların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) dahil edilmesi zorunlu hale getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, akaryakıt istasyonlarına UTTS entegrasyonu mecburiyeti getirilecek. Bu sistem, akaryakıt alımlarında araç plakası bilgilerini otomatik olarak yeni nesil akaryakıt pompalarına aktaracak, böylece manuel veri girişine ihtiyaç duyulmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi