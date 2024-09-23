Sıfır Otomobiller İçin Artık Zorunlu Olacak: Son Tarih Verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, akaryakıt istasyonlarına UTTS entegrasyonu mecburiyeti getirilecek. Bu sistem, akaryakıt alımlarında araç plakası bilgilerini otomatik olarak yeni nesil akaryakıt pompalarına aktaracak, böylece manuel veri girişine ihtiyaç duyulmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi