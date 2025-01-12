Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak
2024 yılını rekor satışlarla tamamlayan otomotiv sektörü, 2025 yılına fiyat artışlarıyla giriş yaptı.
Kaynak: NTV Haber
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları, firmaların güncellediği listelere göre yüzde 4 oranında zamlandı. Otomobil markaları, 2025 model araçlarını piyasaya sürerken fiyatlarına yüzde 3 ila yüzde 4 oranında zam yaptı.
'PİYASA 2025’TE DE HAREKETLİ OLACAK'
Otomobil Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, NTV’ye yaptığı açıklamada zam oranlarını ve sektördeki beklentileri değerlendirdi. Yeni yılın gelmesiyle otomobil markalarının yeni modellerini hemen piyasaya sürmeye başladığını belirten Yalçın, piyasanın artık oturduğunu söyledi.
'ARTIK DÜŞÜŞ OLMAYACAK, PİYASA OTURDU'
Zamlara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yalçın, “Bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar. Otomobil ve ticari araç satışlarının 1 milyon adedin altına düşeceğini düşünmüyoruz. Çünkü artık piyasa oturdu. Geçen yıl tabi ki pek çok önemli faktör vardı. İnsanlar hala enflasyondan korunmak için ev alamayan insanlar araba almaya yöneldi. 2025 yılında da özellikle bir çok yeni modelin Türkiye pazarında satışa çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.
SEKTÖRDE REKOR BEKLENTİSİ
2024 yılında otomobil ve ticari araç satışlarında rekor kıran sektör, 2025 yılında da hareketliliğin devam edeceği sinyalini veriyor. Artan fiyatlara rağmen talebin yüksek kalması, firmaları yeni modelleri hızla piyasaya sürmeye teşvik ediyor.
2025 yılı, zamlarla başlasa da otomotiv sektöründe yeni modellerin ve rekor satışların yılı olmaya aday görünüyor.
ZAMLI LİSTE AÇIKLANDI
Sıfır otomobillerde rakamlar değişti. İşte yeni zamlı fiyat listesi:
Togg: 1.432.600 TL
Renault: 1.090.000 TL
Chery: 1.665.000 TL
Dacia: 1.099.000 TL
Citroen: 1.018.000 TL
Opel: 1.172.900 TL
Peugeot: 1.267.500 TL
Ford: 1.127.400 TL
Hyundai: 965.000 TL
Kia: 1.118.000 TL
Skoda: 1.362.951 TL
Seat: 1.315.000 TL
Fiat: 865.900 TL
Volkswagen: 1.407.000 TL
Honda: 1.335.000 TL
Toyota: 1.590.000 TL
Nissan: 1.754.900 TL
MG: 1.399.000 TL
BMW: 2.447.500 TL
Mercedes: 2.543.000 TL
BYD: 1.284.500 TL
Tesla: 1.866.203 TL