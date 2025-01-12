Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak

'ARTIK DÜŞÜŞ OLMAYACAK, PİYASA OTURDU'

Zamlara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yalçın, “Bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar. Otomobil ve ticari araç satışlarının 1 milyon adedin altına düşeceğini düşünmüyoruz. Çünkü artık piyasa oturdu. Geçen yıl tabi ki pek çok önemli faktör vardı. İnsanlar hala enflasyondan korunmak için ev alamayan insanlar araba almaya yöneldi. 2025 yılında da özellikle bir çok yeni modelin Türkiye pazarında satışa çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.