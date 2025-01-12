Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak

2024 yılını rekor satışlarla tamamlayan otomotiv sektörü, 2025 yılına fiyat artışlarıyla giriş yaptı.

Kaynak: NTV Haber

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Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak - Resim: 1

Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları, firmaların güncellediği listelere göre yüzde 4 oranında zamlandı. Otomobil markaları, 2025 model araçlarını piyasaya sürerken fiyatlarına yüzde 3 ila yüzde 4 oranında zam yaptı.

'PİYASA 2025’TE DE HAREKETLİ OLACAK'

Otomobil Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, NTV’ye yaptığı açıklamada zam oranlarını ve sektördeki beklentileri değerlendirdi. Yeni yılın gelmesiyle otomobil markalarının yeni modellerini hemen piyasaya sürmeye başladığını belirten Yalçın, piyasanın artık oturduğunu söyledi.

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Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak - Resim: 2

'ARTIK DÜŞÜŞ OLMAYACAK, PİYASA OTURDU'

Zamlara ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yalçın, “Bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar. Otomobil ve ticari araç satışlarının 1 milyon adedin altına düşeceğini düşünmüyoruz. Çünkü artık piyasa oturdu. Geçen yıl tabi ki pek çok önemli faktör vardı. İnsanlar hala enflasyondan korunmak için ev alamayan insanlar araba almaya yöneldi. 2025 yılında da özellikle bir çok yeni modelin Türkiye pazarında satışa çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak - Resim: 3

SEKTÖRDE REKOR BEKLENTİSİ

2024 yılında otomobil ve ticari araç satışlarında rekor kıran sektör, 2025 yılında da hareketliliğin devam edeceği sinyalini veriyor. Artan fiyatlara rağmen talebin yüksek kalması, firmaları yeni modelleri hızla piyasaya sürmeye teşvik ediyor.

2025 yılı, zamlarla başlasa da otomotiv sektöründe yeni modellerin ve rekor satışların yılı olmaya aday görünüyor.

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Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak - Resim: 4

ZAMLI LİSTE AÇIKLANDI

Sıfır otomobillerde rakamlar değişti. İşte yeni zamlı fiyat listesi:

Togg: 1.432.600 TL

Renault: 1.090.000 TL

Chery: 1.665.000 TL

Dacia: 1.099.000 TL

Citroen: 1.018.000 TL

Opel: 1.172.900 TL

Peugeot: 1.267.500 TL

Ford: 1.127.400 TL

Hyundai: 965.000 TL

Kia: 1.118.000 TL

Skoda: 1.362.951 TL

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Sıfır Otomobilde ‘Yeni Yıla Merhaba’ Zammı! Rekor Bekleniyor: Piyasada Fırtına Kopacak - Resim: 5

Seat: 1.315.000 TL

Fiat: 865.900 TL

Volkswagen: 1.407.000 TL

Honda: 1.335.000 TL

Toyota: 1.590.000 TL

Nissan: 1.754.900 TL

MG: 1.399.000 TL

BMW: 2.447.500 TL

Mercedes: 2.543.000 TL

BYD: 1.284.500 TL

Tesla: 1.866.203 TL

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