Sıfır Otomobilde Son Durum: Kampanyalar da İşe Yaramadı! Yaşlı Araçlara Tercih Artıyor

Pandemide yaşanan stok sıkıntısı otomobil fiyatlarında fahiş fiyatları da beraberinde getirmişti. Otomobil sektöründe durgunluğun devam etmesinin ardından birçok marka yeni satış kampanyalarını devreye soktu. Otomobil sektöründen temsilciler sıfır araçlara düzenlenen cazip kampanyalara rağmen 10 yaş üzeri otomobillere talebin artış gösterdiğini söylüyor.

Ekonomim' de yer alan habere göre; Sektör temsilcileri satış noktalarında 10 yaş üzeri araçlara talebin arttığı bilgisini veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de satışlardaki düşüşü teyit ediyor. TÜİK Motorlu Kara Taşıtı İstatistikleri mayıs ayı verilerine göre 2023’ün mayıs ayında 741 bin 828 olarak gerçekleşen 2. el pazarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20.62 oranında düşüşle 588 bin 886 adede geriledi.

YÜZDE 10 AZALDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre de sıfır araçlar da yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticarilerde yüzde 10 oranında azalarak 100 bin 305 oldu.

Otomobil satışları yüzde 8,19 düşüşle 80 bin 260; ticari araçlar ise yüzde 17 azalışla 20 bin 45 adet olarak belirtildi. ODMD verilerine göre haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı haziran ayına göre %5,3 azalarak 106.238 adet olarak kaydedildi.

TERCİHLER DEĞİŞTİ

Bu durum vatandaşın tercihleri üzerinde etkili oluyor. Otomobil pazarının yüzde 87,8’inin vergi oranları düşük olan A, B, ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu bildiriliyor.

Düşük vergi ile birlikte düşük fiyat aralığındaki araçlar da talep görüyor. Haber Global'e konuşan Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan konu ile ilgili açıklamasında vatandaşın artık arabasının modelini yükseltmek yerine modelini düşürmek için hareket ettiğini belirterek, 10 yaş ve üzeri otomobillere talebin arttığını bildirdi.

'BALON' SEVİYEYE ULAŞTI

Pandemi sonrası araç stoklarındaki azalış fahiş fiyat artışlarını beraberinde getirmişti. Artışlar piyasada "balon" olarak tabir edilen seviyeye ulaştı. Pandemi sonrasında araç stoklarındaki sorun aşıldı ancak bu kez de artın kredi faizleri satışları olumsuz etkiledi.

Otomobil piyasasında yapılan düzenlemeler sıfır araç kampanyaları da durumu tersine çevirmeye yetmedi. Çalışkan bu durumu, "Model yükseltmek yerine model düşürme çabaları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genellikle de 10 yaş üzeri araçlar çok aranır hale geldi. Sıfır araç fiyatlarında pek çok markada indirim olduğu halde vatandaş aracını satıp fiyatı daha uygun olan düşük modellere yönelme eğilimini sürdürüyor” sözleriyle ifade etti.

Çalışkan'a göre aracın yaşı ve kilometresi arttıkça bakım masrafının da artması bile vatandaşları yaşlı araç almaktan alıkoymadı.

20 YAŞ ÜSTÜ TRAFİKTEN ÇEKİLSİN

Bayramın ardından araç piyasasındaki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu(MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da Türkiye’de asıl sorunun sıfır otomobiller değil trafikte dolaşan 20 yaş üstü araçlar olduğunu belirterek, bu araçlar trafikten kaldırılmadan sıfır araçla ilgili beklenen seviyelere gelinemeyeceğini söyledi.

İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ

Eren Otomotiv'den Emrah Ayaş da "Sektörümüzde uzun zamandır yaşanan durgunluk devam ediyor. İhtiyaç sahipleri ile aracını yenilemek isteyenler eski otomobilini elden çıkarıp bir üst modeli almak isterdi. Şimdi bunu pek göremiyoruz, tam tersi aracını satmak isteyen, daha alt model ve uygun fiyatlı araba almak isteyenleri görüyoruz. Talep artışı 10 yaşın 15 yaşın üzerindeki araçlara kaydı" dedi.