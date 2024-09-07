Sıfır Otomobilde Fiyat Listesi Güncellendi: İşte En Uygun Araçlar...

Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin (GSR) 31 Ağustos’ta sona erdi. Bazı markalar fiyatlarına zam yaparken bazıları beklemeyi tercih etti.

Takvim'de yer alan habere göre; (GSR) 31 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte birçok marka, liste fiyatlarını yeniden düzenledi.

Bazı markalar fiyatlarını güncellerken, bazıları ise yeni fiyat listelerini duyurmak için beklemeyi tercih etti. Bu dönemde en ucuz sıfır araçların listesi de değişti ve tüketiciler için çeşitli cazip kredi seçenekleri sunuldu. İşte, sırasıyla en uygun araçlar:

5. MG ZS Comfort: 1.209.000 TL

4. Renault Clio: 1.184.900 TL

3. Suzuki Swift: 1.170.000 TL

2. Opel Corsa: 1.075.900 TL

1. Fiat Egea: 969.900 TL