Sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber: 400 bin liranın altında sadece üç model kaldı!
Otomobil pazarının hareketlenmesi bekleniyor. Uzmanlar sıfır araçta tedarik sorununun da süreceğini belirtti.
Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Pazardaki genel durumu değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Depremle birlikte insanların ihtiyaçları arttı. Aracını satıp daha güvenli bir ev almak veya aracını satıp başka şehre gitmek isteyenlerin sayısı arttı. Yani piyasaya ikinci el araç girişi fazlalaşacak. İkinci elde arzın artmasıyla birlikte fiyatlar geri gelebilir” diyor.
Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu ise devam ediyor. Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.
Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet araç kaldığını söyleyen Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.
Yalçın, elektrikli araçlardaki matrah düzenlemesinin ise fiyatları ortalama 67 bin TL geri çektiğini söyledi.
Yalçın piyasadaki son durumu şöyle anlattı: