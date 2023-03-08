Sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber: 400 bin liranın altında sadece üç model kaldı!

Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet araç kaldığını söyleyen Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok. Sıfır kilometrede 2023 yılında markaların elinde ne varsa satılacaktır. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra satışlar 1 milyona kadar çıkmıştı. Bu sene de benzer bir satış adedi bekliyorum çünkü üreticiler de artık çip yoksa çipsiz, baz model araç üretiyorlar. Uzakdoğu’da çip fabrikası kurmayı planlayan otomobil üreticileri var ama tedarik hala sıkıntı” diye konuştu.