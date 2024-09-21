Sıfır Kilometre Araçlar İçin 'Akaryakıt' Kararı: O Tarihten İtibaren Resmen Zorunlu Olacak

KİMLER İÇİN ZORUNLU OLACAK?

Yeni tebliğ ile vergi mükellefleri tarafından kiralanan veya iş amaçlı kullanılan araçlarda 1 Ocak 2025'ten itibaren UTTS zorunlu hale geliyor. Ayrıca, sıfır araçlar ve özel taşıt tanıma sistemleri kullanan taşıtlar da 1 Temmuz 2025'ten itibaren bu kapsamda yer alacak. Buna göre, satılacak tüm sıfır araçlara TTB takılması mecburi olacak. Özel taşıt tanıma sistemleri kullanan taşıtlara ise 30 Haziran 2025’e kadar bu cihazın takılması gerekiyor.

KİMLER MUAF OLACAK?

Genel bütçeye dahil daireler, belediyeler ve diplomatik temsilciliklere ait araçlar TTB takma zorunluluğundan muaf tutulacak. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’deki diplomatik haklara sahip olan kişilerin araçları da bu sistemin dışında kalacak.