Sıfır Kilometre Araçlar İçin 'Akaryakıt' Kararı: O Tarihten İtibaren Resmen Zorunlu Olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasının takibini güçlendirmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) daha geniş bir çerçevede devreye alacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır araçlara da bu sistem dahil edilecek.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt satışlarında plaka bilgilerini otomatik olarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara ileten bir sistem. Bu sistem, taşıtların depo girişine monte edilebilen ve plaka bilgilerini hafızasında tutan Taşıt Tanıma Birimi'ni (TTB) kullanıyor. Akaryakıt alımı sırasında, TTB'deki bilgiler Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla otomatik olarak pompaya aktarılıyor. Bu sayede plaka bilgilerinin manuel olarak girilmesine gerek kalmıyor, böylece hata ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
KİMLER İÇİN ZORUNLU OLACAK?
Yeni tebliğ ile vergi mükellefleri tarafından kiralanan veya iş amaçlı kullanılan araçlarda 1 Ocak 2025'ten itibaren UTTS zorunlu hale geliyor. Ayrıca, sıfır araçlar ve özel taşıt tanıma sistemleri kullanan taşıtlar da 1 Temmuz 2025'ten itibaren bu kapsamda yer alacak. Buna göre, satılacak tüm sıfır araçlara TTB takılması mecburi olacak. Özel taşıt tanıma sistemleri kullanan taşıtlara ise 30 Haziran 2025’e kadar bu cihazın takılması gerekiyor.
KİMLER MUAF OLACAK?
Genel bütçeye dahil daireler, belediyeler ve diplomatik temsilciliklere ait araçlar TTB takma zorunluluğundan muaf tutulacak. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’deki diplomatik haklara sahip olan kişilerin araçları da bu sistemin dışında kalacak.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Vergi mükelleflerine ait araçlara 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırılması zorunlu. Aynı şekilde, akaryakıt istasyonlarındaki pompa tabancalarına da bu tarihe kadar TTO takılması gerekecek. Vergi Usul Kanunu’na göre, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler geçersiz sayılacak ve akaryakıt giderleri bu belgelerle belgelendirilemeyecek.