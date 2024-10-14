Sıfır Faizli Kredide Yeni Dönem: İşte Banka Banka Listesi

Bankalar, 0 faizli kredi fırsatlarıyla yeni müşterilere avantajlar sunuyor. Bazı bankalar, 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans sağlayarak toplamda 45.000 TL'ye kadar kullanım imkanı sunuyor. Dijital bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilen bu kampanyalar, şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankaların sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları farklı koşullara göre şekilleniyor. QNB Finansbank, Akbank, Enpara, ING, Garanti BBVA gibi bankalar, belirli vade ve miktarlarda faizsiz kredi imkanları sağlıyor. Kampanyalardan faydalanmak için, yeni müşteri olma sürecinin dijital kanallar üzerinden tamamlanması gerekiyor.

FİNDEKS NOTUNUZA DİKKAT EDİN

Bankalar, faizsiz kredi imkanını sunarken müşterilerin findeks kredi notunu göz önünde bulunduruyor. Yüksek kredi notuna sahip olan kişiler, bu kampanyalardan daha kolay yararlanabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi