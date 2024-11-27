Sıfır Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu: Hangi Banka Ne Kadar Faizsiz Kredi Veriyor?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı sunarak toplamda 45 bin TL faizsiz kredi veriyor.

Vade: 3-6 ay

Tutar: 45 bin TL

İŞ BANKASI

İş Bankası yüzde 0 faizle 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL'ye kadar ek hesap fırsatıyla toplamda 55 bin TL'ye varan faizsiz finansman imkanı sunuyor.

Vade: 1-3 ay

Tutar: 55 bin TL