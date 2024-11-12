Sıfır Faizli Kredi Veren Bankalar Açıklandı: Duyan Soluğu Şubelerde Aldı

KİMLER SIFIR FAİZLİ KREDİ ALABİLİYOR?

Sıfır faizli krediler genelde bankaların yeni müşterilerine özel olarak sunuluyor. Bu nedenle, daha önce o bankada hesabı olmayan kişiler bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Ancak, kredi notunuzun yüksek olması da önemli bir faktör.