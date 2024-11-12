Sıfır Faizli Kredi Veren Bankalar Açıklandı: Duyan Soluğu Şubelerde Aldı
Nakit ihtiyacı olanlara güzel haber geldi. Sıfır faizli kredi veren bankalar açıklandı. Özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir kurtarıcı olan kampanyaları duyanlar soluğu en yakın banka şubelerinde aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarıyla başlattığı yarış, tüketiciler için önemli bir avantaj sunuyor. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları oldukça yüksek olabilir. Bu durumda sıfır faizli krediler, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir kurtarıcı oluyor. Böylece tüketiciler, ekstra faiz yükü olmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, bu kampanyalardan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte sıfır faizli kredi hakkında bilmeniz gerekenler.
KİMLER SIFIR FAİZLİ KREDİ ALABİLİYOR?
Sıfır faizli krediler genelde bankaların yeni müşterilerine özel olarak sunuluyor. Bu nedenle, daha önce o bankada hesabı olmayan kişiler bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Ancak, kredi notunuzun yüksek olması da önemli bir faktör.
Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih eden bankalar, 1850 ve üstü kredi notu olanlara özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyor. Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.
Sıfır faizli krediler genellikle 6 ay gibi kısa vadeli oluyor. Bu nedenle, borcunuzu kısa sürede kapatabileceğinizden emin olmalısınız. Bazı bankalar, sıfır faizli kredilerde ek şartlar veya masraflar belirleyebiliyor.
İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
QNB 20 bin lira,
Enpara.com 50 bin lira,
Akbank 45 bin lira,
Garanti BBVA 45 bin lira,
Türkiye İş Bankası 25 bin lira,
Denizbank 25 bin lira,
TEB 50 bin lira,
ON Dijital Bankacılık 15 bin lira krediyi sıfır faizle sunuyor.