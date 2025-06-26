Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Yarışı Kızıştı: Bankalardan Yaz Dönemine Özel Kampanyalar
Ekonomide artan maliyetler ve nakit ihtiyacının yükselmesi, bireysel müşterileri sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarına yönlendiriyor. Peki faizsiz kredi kampanyalarında son durum ne oldu? İşte banka banka sıfır faizli kredi listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
26 Haziran 2025 itibarıyla birçok banka, yeni müşterilere özel hazırladığı düşük maliyetli finansman çözümleriyle dikkat çekiyor. Yaz dönemine özel bu kampanyalar, farklı tutar ve vade seçenekleriyle vatandaşlara önemli bir nefes alma imkânı sunuyor. İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları...
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALARIN LİSTESİ
QNB Finansbank:
Yeni müşteri kazanımı hedefiyle öne çıkan kampanyada, banka 3 ay vadeli olmak üzere 25 bin TL’ye kadar nakit avans ve 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Toplamda 75 bin TL’lik faizsiz finansman sağlanıyor.
Akbank:
Yeni müşterilere özel sunulan kampanya kapsamında, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli avans ve 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. Toplamda 60 bin TL’ye kadar faizsiz destek veriliyor.
Garanti BBVA:
Banka, 3 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve aynı vadeyle 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Toplamda 75 bin TL’ye varan faizsiz finansman dikkat çekiyor.
Enpara (QNB Finansbank Dijital Hizmeti):
Yalnızca yeni müşterilere özel hazırlanan kampanyada, toplam 60 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman olanağı sunuluyor.
DenizBank:
Yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL'lik sıfır faizli kredi ve yine aynı vadeyle 25 bin TL taksitli nakit avans imkânı sağlanıyor. Böylece toplamda 50 bin TL’ye kadar destek veriliyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası):
TEB, müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar nakit avans sunuyor. Kampanyanın toplam limiti 75 bin TL olarak açıklanıyor.
Türkiye İş Bankası:
İş Bankası, 1 ay vadeli 30 bin TL’ye kadar ek hesap (KMH) ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı tanıyor. Bankanın toplam sıfır faizli desteği 55 bin TL’ye ulaşıyor.
Yaz Aylarında Faizsiz Finansman Fırsatları Öne Çıkıyor
Bankaların bu tür kampanyaları, özellikle yaz aylarında tatil, eğitim ve gündelik ihtiyaçlar nedeniyle artan nakit talebini karşılamayı hedefliyor. Uzmanlar, sıfır faizli kredi ve avans seçeneklerinden yararlanacak tüketicilerin vade ve geri ödeme planlarını dikkatle incelemesini tavsiye ediyor.