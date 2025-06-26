Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Yarışı Kızıştı: Bankalardan Yaz Dönemine Özel Kampanyalar

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALARIN LİSTESİ

QNB Finansbank:

Yeni müşteri kazanımı hedefiyle öne çıkan kampanyada, banka 3 ay vadeli olmak üzere 25 bin TL’ye kadar nakit avans ve 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Toplamda 75 bin TL’lik faizsiz finansman sağlanıyor.

Akbank:

Yeni müşterilere özel sunulan kampanya kapsamında, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar taksitli avans ve 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. Toplamda 60 bin TL’ye kadar faizsiz destek veriliyor.