‘Sıfır Faizli Kredi’ Oyununda Perde Kapandı! Kredi Notu İyi Olana Bile O Paralar Verilmeyince Gerçek Ortaya Çıktı
Sıfır faizli kredi kampanyaları için uyarı üstüne uyarı geldi. Özellikle yeni müşterilere sunulan 0 faizli kredi kampanyaları tüketicileri zora sokuyor. Müşteriyi ağına düşürerek hesap açtıran ve kredi kartı veren bankaların görünmeyen yüzü ortaya çıktı! İşte detaylar…
Son dönemde popüler hale gelen sıfır faizli kredi kampanyaları müşterilerini hayal kırıklığına uğrattı. On binlerce vatandaş vaat edilen tutarlara ulaşamadığı için bankalara tepkili! ‘50 Bin TL faizsiz kredi’ gibi kampanyalar birçok kişi için gerçek olmaktan çok uzak! Bankalar faizsiz kredi duyuruları ile nakit para ihtiyacı olanları kendisine çekiyor ancak daha düşük tutarlar teklif ediyor. Bazıları ise yüksek faiz oranları ile kredi imkânı sunuyor. Bu da bankalara olan güveni sorgulatıyor!
KREDİ PUANI YÜKSEK OLANA DA KREDİ YOK
Sabah’ta yer alan haberde, 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar faizsiz kredi vaat eden bir bankaya yapılan başvuruda yalnızca 20 bin TL kredi onaylandığı ifade edildi. Başvuru sahibine gerekçe olarak Findeks kredi puanı gösterildi. Yüksek puana sahip kişilerin dahi düşük kredi tutarları ile karşılaştığı belirtiliyor.
FAİZSİZ KREDİ YERİNE KREDİ KARTI
Bazı bankalar ise kampanya kapsamında önce vatandaşları müşteri yapıyor ardından kredi kartı yolluyor. Ancak vaat edilen kredi ya hiç onaylanmıyor ya da düşük tutarda kalıyor. Kart sahipleri kredi çekemedikleri gibi yüksek faiz oranlarına maruz kalıyor.
ŞİKAYETLER ARTTI
Vatandaşlar ise sosyal medyada ve şikayet platformlarında ilgili tepkilerini dile getiriyorlar. Özellikle faizsiz kredi fırsatlarının bir aldatmaca olduğunu belirterek, “Bankalar yalan vaatlerle müşteri topluyor. İstedikleri miktarda kredi vermiyorlar, ardından kredi kartı gönderiyorlar. Hesabı kapatmak istediğimizde ise şubeye gitmemizi istiyorlar. Madem hesabı online açtık, aynı şekilde kapatabilmeliyiz” diye şikayet ediyorlar.
Uzmanlar bu gibi durumlarda vatandaşlara kredi şartlarını detaylı bir şekilde incelemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.