‘Sıfır Faizli Kredi’ Oyununda Perde Kapandı! Kredi Notu İyi Olana Bile O Paralar Verilmeyince Gerçek Ortaya Çıktı

Son dönemde popüler hale gelen sıfır faizli kredi kampanyaları müşterilerini hayal kırıklığına uğrattı. On binlerce vatandaş vaat edilen tutarlara ulaşamadığı için bankalara tepkili! ‘50 Bin TL faizsiz kredi’ gibi kampanyalar birçok kişi için gerçek olmaktan çok uzak! Bankalar faizsiz kredi duyuruları ile nakit para ihtiyacı olanları kendisine çekiyor ancak daha düşük tutarlar teklif ediyor. Bazıları ise yüksek faiz oranları ile kredi imkânı sunuyor. Bu da bankalara olan güveni sorgulatıyor!