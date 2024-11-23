Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu
En ucuz sıfır araba listesi güncellendi. 30 arabanın yer aldığı listede Fiat Panda ve Hyundai i10 listede en ucuz sıfır arabalar olarak dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak en ucuz sıfır araba fiyatları da sürekli değişiyor. Son yapılan güncellemelerde, 1 milyon TL'nin altında 7 farklı modelin yer aldığı dikkat çekti.
Hazırlanan 30 arabanın yer aldığı listede, Fiat Panda'nın hafif hibrit motorlu City ve Cross modelleri ile Hyundai i10 ve i20 gibi popüler modeller, 855.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu modeller, hem ekonomik olması hem de şehir içi kullanıma uygun özellikleriyle öne çıkıyor.
HİBRİT ARAÇLARA TALEP YOĞUN
Yayınlanan listeye göre, en çok tercih edilen hibrit araçların büyük bir kısmı hatchback kasa tipine sahip. Bu durum, hem küçük boyutları sayesinde şehir içinde kolay manevra kabiliyeti sunmaları hem de ekonomik olmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir göstergesi.
Listede ayrıca manuel ve yarı otomatik vites seçeneklerinin de sıkça tercih edildiği görülüyor. Bu durum, hem daha düşük maliyetli olmaları hem de sürücüye daha fazla kontrol imkanı sunmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir nedeni.
İşte tek tabloda 'En ucuz sıfır araba' listesi:
FIAT - Panda - 1.0 - MHEV Hybrid City - Hatchback - Manuel - MHEV - 855.900 TL
FIAT - Panda - 1.0 - MHEV Hybrid Cross - Hatchback - Manuel - MHEV - 912.900 TL
HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 920.000 TL
HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 965.000 TL
HYUNDAI - i20 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 979.000 TL
HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Yarı Otomatik - BENZIN - 995.000 TL
LEAP MOTOR - T03 - 41.3 kWh - Elektrik - Hatchback - CVT - ELEKTRIK - 999.999 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.004.900 TL
CTROEN - C3 - 1.2 - PureTech - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.018.000 TL
FIAT - 500 - 1.0 - Hybrid - Hatchback - Manuel - MHEV - 1.022.900 TL
KIA - Picanto - 1.0 - MPI - Hatchback - Otomatik - BENZIN - 1.030.500 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.044.900 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.049.900 TL
HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.062.000 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.072.900 TL
HYUNDAI - Bayon - 1.2 MPI - SUV - Manuel - BENZIN - 1.079.000 TL
RENAULT - Taliant - 1.0 - TCE - Sedan - CVT - BENZIN - 1.090.000 TL
SWM - G03F - 1.5L - Deluxe - SUV - Manuel - BENZIN - 1.098.900 TL
DACIA - Sandero - 1.0 - TCE - Hatchback - CVT - BENZIN - 1.099.000 TL
KIA - Picanto - 1.2 - MPI - Hatchback - Otomatik - BENZIN - 1.100.500 TL
HYUNDAI - i20 - 1.0 - T-GDI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.101.000 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.104.900 TL
FORD - Puma - 1.0 - EcoBoost - Crossover - Manuel - BENZIN - 1.127.400 TL
FIAT - 500C - 1.0 - Hybrid - Cabrio - Manuel - BENZIN - 1.136.900 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.137.900 TL
DACIA - Sandero - 1.0 - TCE - Hatchback - CVT - BENZIN - 1.149.000 TL
FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.159.900 TL