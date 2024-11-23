Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu

En ucuz sıfır araba listesi güncellendi. 30 arabanın yer aldığı listede Fiat Panda ve Hyundai i10 listede en ucuz sıfır arabalar olarak dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 1

Otomobil piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak en ucuz sıfır araba fiyatları da sürekli değişiyor. Son yapılan güncellemelerde, 1 milyon TL'nin altında 7 farklı modelin yer aldığı dikkat çekti.

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 2

Hazırlanan 30 arabanın yer aldığı listede, Fiat Panda'nın hafif hibrit motorlu City ve Cross modelleri ile Hyundai i10 ve i20 gibi popüler modeller, 855.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu modeller, hem ekonomik olması hem de şehir içi kullanıma uygun özellikleriyle öne çıkıyor.

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 3

HİBRİT ARAÇLARA TALEP YOĞUN

Yayınlanan listeye göre, en çok tercih edilen hibrit araçların büyük bir kısmı hatchback kasa tipine sahip. Bu durum, hem küçük boyutları sayesinde şehir içinde kolay manevra kabiliyeti sunmaları hem de ekonomik olmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir göstergesi.

Listede ayrıca manuel ve yarı otomatik vites seçeneklerinin de sıkça tercih edildiği görülüyor. Bu durum, hem daha düşük maliyetli olmaları hem de sürücüye daha fazla kontrol imkanı sunmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir nedeni.

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 4

İşte tek tabloda 'En ucuz sıfır araba' listesi:

FIAT - Panda - 1.0 - MHEV Hybrid City - Hatchback - Manuel - MHEV - 855.900 TL

FIAT - Panda - 1.0 - MHEV Hybrid Cross - Hatchback - Manuel - MHEV - 912.900 TL

HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 920.000 TL

HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 965.000 TL

HYUNDAI - i20 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 979.000 TL

HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Yarı Otomatik - BENZIN - 995.000 TL

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 5

LEAP MOTOR - T03 - 41.3 kWh - Elektrik - Hatchback - CVT - ELEKTRIK - 999.999 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.004.900 TL

CTROEN - C3 - 1.2 - PureTech - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.018.000 TL

FIAT - 500 - 1.0 - Hybrid - Hatchback - Manuel - MHEV - 1.022.900 TL

KIA - Picanto - 1.0 - MPI - Hatchback - Otomatik - BENZIN - 1.030.500 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.044.900 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.049.900 TL

HYUNDAI - i10 - 1.2 - MPI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.062.000 TL

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 6

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.072.900 TL

HYUNDAI - Bayon - 1.2 MPI - SUV - Manuel - BENZIN - 1.079.000 TL

RENAULT - Taliant - 1.0 - TCE - Sedan - CVT - BENZIN - 1.090.000 TL

SWM - G03F - 1.5L - Deluxe - SUV - Manuel - BENZIN - 1.098.900 TL

DACIA - Sandero - 1.0 - TCE - Hatchback - CVT - BENZIN - 1.099.000 TL

KIA - Picanto - 1.2 - MPI - Hatchback - Otomatik - BENZIN - 1.100.500 TL

HYUNDAI - i20 - 1.0 - T-GDI - Hatchback - Manuel - BENZIN - 1.101.000 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.104.900 TL

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Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu - Resim: 7

FORD - Puma - 1.0 - EcoBoost - Crossover - Manuel - BENZIN - 1.127.400 TL

FIAT - 500C - 1.0 - Hybrid - Cabrio - Manuel - BENZIN - 1.136.900 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.137.900 TL

DACIA - Sandero - 1.0 - TCE - Hatchback - CVT - BENZIN - 1.149.000 TL

FIAT - Egea - 1.4 - Fire - Sedan - Manuel - BENZIN - 1.159.900 TL

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