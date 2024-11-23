Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Sıfır Otomobil Listesi Belli Oldu

HİBRİT ARAÇLARA TALEP YOĞUN

Yayınlanan listeye göre, en çok tercih edilen hibrit araçların büyük bir kısmı hatchback kasa tipine sahip. Bu durum, hem küçük boyutları sayesinde şehir içinde kolay manevra kabiliyeti sunmaları hem de ekonomik olmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir göstergesi.

Listede ayrıca manuel ve yarı otomatik vites seçeneklerinin de sıkça tercih edildiği görülüyor. Bu durum, hem daha düşük maliyetli olmaları hem de sürücüye daha fazla kontrol imkanı sunmaları nedeniyle tercih edilmelerinin bir nedeni.