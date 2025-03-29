Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

UTTS, akaryakıt satışlarını dijital ortamda takip ederek sektörde şeffaflığı artırmayı ve vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, kiralık, işletmelere ait veya iş amaçlı kullanılan araçların 30 Nisan 2025'e kadar TTB taktırması gerekiyor. Kayıtlı diğer araçlar için ise bu zorunluluk 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.