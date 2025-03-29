Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı
1 Temmuz 2025'ten itibaren bireysel araç sahipleri için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak ticari ve kiralık araçlar için bu yükümlülük devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak bireysel araçlara TTB taktırma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu değişiklik, bireysel araç sahiplerinin sistem kapsamındaki yükümlülüklerini hafifletirken, ticari ve işletmeye ait araçlar için kayıt dışı yakıt tüketimini önlemeye yönelik uygulamalar ise sürdürülecek.
TİCARİ ARAÇLAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN
UTTS, akaryakıt satışlarını dijital ortamda takip ederek sektörde şeffaflığı artırmayı ve vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, kiralık, işletmelere ait veya iş amaçlı kullanılan araçların 30 Nisan 2025'e kadar TTB taktırması gerekiyor. Kayıtlı diğer araçlar için ise bu zorunluluk 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.
Belirtilen tarihe kadar TTB taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.
LPG’Lİ ARAÇLAR İÇİN EK SÜRE TANINDI
LPG’li araçlar için TTB ve istasyonlardaki Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulum süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.
Şu ana kadar sistem kapsamında 1,3 milyondan fazla araç için montaj ve aktivasyon işlemi tamamlanırken, sipariş sayısı 3 milyona yaklaştı. UTTS'ye kayıt işlemleri resmî internet sitesi utts.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Yetkililer, vatandaşları sahte ve benzer isimli internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
UTTS ile yakıt alımı sırasında araç plakası otomatik olarak sisteme kaydedilecek, böylece usulsüz belge düzenlemeleri önlenecek ve milyarlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Sisteme entegre olmayan harcamalar ise Vergi Usul Kanunu kapsamında geçersiz sayılacak.