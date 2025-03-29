Sıfır Alacaklar Dikkat! UTTS'de Yeni Düzenleme

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor.

YENİ KARAR

29 Mart 2025 tarihinde yapılan tebliğ değişikliği ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tescil edilerek piyasaya sürülecek bireysel araçlara TTB taktırma yükümlülüğü kaldırıldı. Ayrıca söz konusu tebliğ değişikliğiyle, LPG’li araçlara TTB ve akaryakıt istasyonlarında bulunan LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulum süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.