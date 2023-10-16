SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha
Bir defaya mahsus verileceği ve yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği belirtilen 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir defaya mahsus verileceği ve yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği belirtilen 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak harekete geçti.
Emeklilerin uzun zamandır beklediği 5 bin liralık ikramiye ödemesi ekim ayında yapılacak.
İkramiyeden yararlanacak olan emeklilerin sayısı 15.5 milyonu buluyor. Ancak ikramiyeyi alabilmek için bazı şartlar var.
Bu şartlara uymayan emekliler ikramiyeyi kaybedebilir veya geri ödemek zorunda kalabilir.
FAİZİYLE GERİ ALINACAK
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, ikramiyeden yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olması gerekiyor.
Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar ise ekim ayında bir gün bile sigortalı çalışmamış olmalılar. Aksi takdirde ikramiyeden faydalanamayacaklar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda işten çıkış ve girişleri takip edecek. İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenler, aldıkları 5 bin lirayı faiziyle geri verecekler.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK
İkramiyeyi alacak olan emeklilerin dul ve yetimleri de var. Bu kişiler de ödemeyi hissesine göre alacaklar.
Örneğin, emeklinin eşi ve iki çocuğu varsa, eş yüzde 50, çocuklar da yüzde 25’er hisse alacaklar.
İkramiyeden yararlanamayacak olan emekliler de var.
Bunlar arasında, emekli olduktan sonra memur olarak çalışmaya devam edenler, Bağ-Kur’lu faaliyette bulunanlar, vazife malulü, şehit yakını, gazi ve güvenlik korucusu olanlar yer alıyor.
İkramiyenin ödenmesine esas olan iş göremezlik derecesine göre de farklılık olacak.
Meslek hastalığı veya iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak.
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek.
İkramiyenin toplam maliyetinin 77.5 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.
KİMLERE ÖDENECEK, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra yasalaşacak.
SSK emeklilerine her ayın 17-26’sı, Bağ-Kur’lulara 25-28’de yatıyor. İkramiyelerin 15 Kasım’dan önce yatırılması bekleniyor.
İkramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında ödenecek. Kore gazileri, emekli korucular, şampiyonlar da ikramiye alacak.
BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN DURUMU
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıp eşinden de dul aylığı alan 5 bin lira alacak.
Eşinden dolayı yüzde 75 dul aylığı alıp, babasından da yüzde 25 yetim aylığı alana da yüksek dosyadan ödeme yapılacak. Dolayısıyla 3 bin 750 lira ödeme yapılacak.