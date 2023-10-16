SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha

Bir defaya mahsus verileceği ve yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği belirtilen 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir defaya mahsus verileceği ve yalnızca çalışmayan emeklilerin yararlanabileceği belirtilen 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili olarak harekete geçti.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 2

Emeklilerin uzun zamandır beklediği 5 bin liralık ikramiye ödemesi ekim ayında yapılacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 3

İkramiyeden yararlanacak olan emeklilerin sayısı 15.5 milyonu buluyor. Ancak ikramiyeyi alabilmek için bazı şartlar var.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 4

Bu şartlara uymayan emekliler ikramiyeyi kaybedebilir veya geri ödemek zorunda kalabilir.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 5

FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, ikramiyeden yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olması gerekiyor.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 6

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar ise ekim ayında bir gün bile sigortalı çalışmamış olmalılar. Aksi takdirde ikramiyeden faydalanamayacaklar.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 7

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda işten çıkış ve girişleri takip edecek. İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenler, aldıkları 5 bin lirayı faiziyle geri verecekler.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 8

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

İkramiyeyi alacak olan emeklilerin dul ve yetimleri de var. Bu kişiler de ödemeyi hissesine göre alacaklar.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 9

Örneğin, emeklinin eşi ve iki çocuğu varsa, eş yüzde 50, çocuklar da yüzde 25’er hisse alacaklar.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 10

İkramiyeden yararlanamayacak olan emekliler de var.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 11

Bunlar arasında, emekli olduktan sonra memur olarak çalışmaya devam edenler, Bağ-Kur’lu faaliyette bulunanlar, vazife malulü, şehit yakını, gazi ve güvenlik korucusu olanlar yer alıyor.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 12

İkramiyenin ödenmesine esas olan iş göremezlik derecesine göre de farklılık olacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 13

Meslek hastalığı veya iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 14

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 15

İkramiyenin toplam maliyetinin 77.5 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 16

KİMLERE ÖDENECEK, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra yasalaşacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 17

SSK emeklilerine her ayın 17-26’sı, Bağ-Kur’lulara 25-28’de yatıyor. İkramiyelerin 15 Kasım’dan önce yatırılması bekleniyor.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 18

İkramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında ödenecek. Kore gazileri, emekli korucular, şampiyonlar da ikramiye alacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 19

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN DURUMU

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıp eşinden de dul aylığı alan 5 bin lira alacak.

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SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha - Resim: 20

Eşinden dolayı yüzde 75 dul aylığı alıp, babasından da yüzde 25 yetim aylığı alana da yüksek dosyadan ödeme yapılacak. Dolayısıyla 3 bin 750 lira ödeme yapılacak.

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