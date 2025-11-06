SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir tartışılan ‘asgari ücretli gösterilen çalışanlar’ konusuyla ilgili geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle emek yoğun sektörlerde, çalışanların bordroda asgari ücretli görünmesine rağmen elden fazla maaş alması SGK’nın radarına girdi. Uzmanlar, bu uygulamanın tespit edilmesi halinde ciddi yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulunuyor.

GERÇEK ÜCRET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

SGK’nın başlattığı denetimlerin amacı, sistemde görünen asgari ücretli sayısını gerçek rakamlarla karşılaştırmak ve eksik prim bildirimlerinin önüne geçmek. Uzmanlara göre bazı işverenler, çalışanlarına maaşın bir kısmını bordrodan, kalanını ise elden ödeyerek prim yükünü azaltıyor. Bu durum hem kurum gelirlerini düşürüyor hem de çalışanların gelecekteki emeklilik haklarını olumsuz etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETİN 1,83 KATI ORTALAMA ÜCRET

SGK’ya bildirilen brüt ücretlerin ortalaması 47.676 TL seviyesinde. Bu da ortalama maaşın asgari ücretin 1,83 katına denk geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu tablo, asgari ücretin artık “taban ücret” olmaktan çıkarak “ortalama ücret” haline geldiğini ortaya koyuyor.

MÜFETTİŞLER TEK TEK O SORUYU SORUYOR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, denetimlerin ayrıntılarını paylaştı. Erdursun’a göre müfettişler, işyerlerinde meslek kodları, üretim kapasitesi, işçilik oranları ve çalışanların beyanlarını tek tek inceliyor. Müfettişlerin çalışanlara yönelttiği “Ne kadar maaş alıyorsunuz?” sorusuna verilen “Asgari ücretten fazla” cevabı bile eksik prim bildirimi şüphesi için yeterli sayılıyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Erdursun, eksik prim bildiriminin tespit edilmesi durumunda işverenleri bekleyen yaptırımları şöyle sıraladı:

Eksik bildirilen primler geriye dönük olarak tahsil edilecek.

Gecikme faizi ve idari para cezası uygulanacak.

İşveren, prim teşviklerinden ve desteklerden yararlanamayacak.

SGK’NIN AMACI CEZA DEĞİL, DÜZEN SAĞLAMAK

SGK’nın hedefinin cezalandırmadan ziyade kayıt dışı ekonomiyi önlemek olduğunu vurgulayan Erdursun, “Amaç Türkiye’deki gerçek ücret dağılımını tespit etmek. Bu sayede kurumun gelir-gider dengesi güçlenecek, kayıt dışı istihdam azalacak” dedi.

