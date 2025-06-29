SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor. SGK'daki bu detay emekli maaşını katlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli maaşı
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SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor - Resim: 1

Emeklilik planı yapan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı kurallar, maaş tutarını doğrudan etkileyerek önemli farklar yaratabiliyor. Özellikle 2024 yılı, maaş hesabında belirleyici olan güncelleme katsayısı nedeniyle kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre doğru tarihte yapılan başvuru, emekli maaşını binlerce lira artırabiliyor.

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SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor - Resim: 2

MAAŞI BELİRLEYEN 3 ANA KRİTER
SGK, emekli aylığı hesaplamasında üç temel unsuru dikkate alıyor:

Güncelleme Katsayısı

Brüt Prime Esas Kazanç

Toplam Prim Gün Sayısı

Bu üç kriterin başvuru yapılan yıl içerisindeki değişimi, emekli maaşında %30’a kadar fark yaratabiliyor. Aynı prim gününe ve aynı maaş düzeyine sahip iki kişi, yalnızca başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı tutarlarda emekli aylığı alabiliyor.

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SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor - Resim: 3

3 DÖNEME AYRILAN EMEKLİLİK HESABI

SGK’nın maaş hesaplama sistemi üç farklı döneme göre şekilleniyor:

2000 öncesi: En yüksek maaş bağlama oranı bu dönemde uygulanıyor.

2000–2008 arası: Orta seviyede bağlama oranı geçerli.

2008 sonrası: En düşük maaş bağlama oranı bu dönemde kullanılıyor.

Bu nedenle çalışma hayatına erken başlayanlar ve uzun süre yüksek brüt maaşla prim ödeyenler, emeklilikte avantajlı bir konuma geçiyor.

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SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor - Resim: 4

BRÜT MAAŞ VE SON DÖNEM ETKİLİ

SGK uzmanları, özellikle emekliliğe yaklaşan bireylerin brüt maaş seviyelerini gözden geçirmesini öneriyor. Zira son yıllarda bildirilen yüksek kazançlar, bağlanacak emekli aylığını doğrudan yükseltiyor. Özellikle son 1-2 yıldaki brüt maaş artışı, toplam emekli maaşı üzerinde belirgin bir iyileşme yaratabiliyor.

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SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor - Resim: 5

DİLEKÇE ZAMANI ÖNEMLİ

Emeklilik dilekçesinin hangi tarihte SGK’ya verildiği de maaş hesaplamasında etkili oluyor. Örneğin, maaş zamlarının uygulandığı dönemlerde yapılan başvurular, artış oranlarının emekli maaşına yansımasına olanak tanıyor. Bu nedenle 2024 yılı içinde yapılan başvurular, mevcut güncelleme katsayısı sayesinde ekstra avantaj sağlayabiliyor.

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