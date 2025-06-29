SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor
Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor. SGK'daki bu detay emekli maaşını katlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilik planı yapan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı kurallar, maaş tutarını doğrudan etkileyerek önemli farklar yaratabiliyor. Özellikle 2024 yılı, maaş hesabında belirleyici olan güncelleme katsayısı nedeniyle kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre doğru tarihte yapılan başvuru, emekli maaşını binlerce lira artırabiliyor.
MAAŞI BELİRLEYEN 3 ANA KRİTER
SGK, emekli aylığı hesaplamasında üç temel unsuru dikkate alıyor:
Güncelleme Katsayısı
Brüt Prime Esas Kazanç
Toplam Prim Gün Sayısı
Bu üç kriterin başvuru yapılan yıl içerisindeki değişimi, emekli maaşında %30’a kadar fark yaratabiliyor. Aynı prim gününe ve aynı maaş düzeyine sahip iki kişi, yalnızca başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı tutarlarda emekli aylığı alabiliyor.
3 DÖNEME AYRILAN EMEKLİLİK HESABI
SGK’nın maaş hesaplama sistemi üç farklı döneme göre şekilleniyor:
2000 öncesi: En yüksek maaş bağlama oranı bu dönemde uygulanıyor.
2000–2008 arası: Orta seviyede bağlama oranı geçerli.
2008 sonrası: En düşük maaş bağlama oranı bu dönemde kullanılıyor.
Bu nedenle çalışma hayatına erken başlayanlar ve uzun süre yüksek brüt maaşla prim ödeyenler, emeklilikte avantajlı bir konuma geçiyor.
BRÜT MAAŞ VE SON DÖNEM ETKİLİ
SGK uzmanları, özellikle emekliliğe yaklaşan bireylerin brüt maaş seviyelerini gözden geçirmesini öneriyor. Zira son yıllarda bildirilen yüksek kazançlar, bağlanacak emekli aylığını doğrudan yükseltiyor. Özellikle son 1-2 yıldaki brüt maaş artışı, toplam emekli maaşı üzerinde belirgin bir iyileşme yaratabiliyor.
DİLEKÇE ZAMANI ÖNEMLİ
Emeklilik dilekçesinin hangi tarihte SGK’ya verildiği de maaş hesaplamasında etkili oluyor. Örneğin, maaş zamlarının uygulandığı dönemlerde yapılan başvurular, artış oranlarının emekli maaşına yansımasına olanak tanıyor. Bu nedenle 2024 yılı içinde yapılan başvurular, mevcut güncelleme katsayısı sayesinde ekstra avantaj sağlayabiliyor.