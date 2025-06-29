SGK’nın Bu Detayı Emekli Maaşında Büyük Fark Ettiriyor

Emeklilik planı yapan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı kurallar, maaş tutarını doğrudan etkileyerek önemli farklar yaratabiliyor. Özellikle 2024 yılı, maaş hesabında belirleyici olan güncelleme katsayısı nedeniyle kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre doğru tarihte yapılan başvuru, emekli maaşını binlerce lira artırabiliyor.