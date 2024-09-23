SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı
Emekli olabilmek için gereken yaş ve gün şartı değişti. İşte yeni sisteme dair tüm detaylar.
Emeklilikte yeni bir döneme geçiliyor. Yeni sistemle ilgili detaylar uzun bir süredir merak konusuydu. Artı Gerçek'te aktarılan habere göre; Emekli olabilmek için gereken yaş ve gün şartı resmen değişti. SGK 1 Ekim itibariyle geçerli olacak yeni listeyi duyurdu. İşte emekliliğe dair bilmeniz gereken yeni şartlar...
EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLIYOR
Emeklilik için gereken yaş ve gün şartlarına ilişkin resmi değişiklikler sonunda netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni emeklilik şartlarını duyurdu. Bu değişiklikler emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için önemli bir etkiye sahip. İşte emeklilikle ilgili bilmeniz gereken yeni şartlar:
3600, 5000 ve 7200 PRİM HESABI SIFIRLANDI
TR haberde yer alan bilgilere göre; yeni düzenleme ile birlikte 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlandı. Prim gün sayısı nedeni ile emekli olamayanlar bu tabloyu takip ederek emeklilik başvurusu yapabilir,
İŞTE YENİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yeni yaş-gün tablosuna göre, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayıları şu şekilde belirlendi:
Erkekler için:
2023 yılı için 25 yıl ve 5000 prim günü
2024 yılı için 26 yıl ve 5200 prim günü
2025 yılı için 27 yıl ve 5400 prim günü
Kadınlar için:
2023 yılı için 20 yıl ve 3600 prim günü
2024 yılı için 21 yıl ve 3800 prim günü
2025 yılı için 22 yıl ve 4000 prim günü
Emekli olmak isteyenler ayrıntılı bilgileri SGK resmi internet sitesinden veya İl, İlçe müdürlükten alabilirler.