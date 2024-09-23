SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı

Emeklilik için gereken yaş ve gün şartlarına ilişkin resmi değişiklikler sonunda netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni emeklilik şartlarını duyurdu. Bu değişiklikler emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için önemli bir etkiye sahip. İşte emeklilikle ilgili bilmeniz gereken yeni şartlar: