SGK'dan Milyonları Sevindirecek Haber Çalışan ve İşverenler Dikkat! Tüm Paranızı Bu Şekilde Alabilirsiniz
Çalışanlar ve işverenler için SGK tarafından belirli şartlar altında toplu prim iadesi yapılabiliyor. SGK’ya yatırılan bazı primler, mevzuatta belirtilen koşullara uygun olarak geri alınabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle, emeklilik için yaş şartını sağlayan ancak yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, ödedikleri primlerin bir kısmını toplu olarak geri alabiliyor. Ayrıca, prime esas kazanç sınırını aşan primler de iade kapsamında değerlendiriliyor.
SGK’DAN TOPLU PRİM ÖDEMESİ ALMA ŞARTLARI
Emeklilik yaşını dolduran ancak yeterli prim gününe sahip olmayan sigortalılar, SGK’ya yazılı başvuruda bulunarak prim iadesi talep edebiliyor. Bu haktan birçok sigortalının haberdar olmadığı belirtilirken, SGK tarafından geri alınabilecek primler şu şekilde sıralanıyor:
4/1(a) (SSK) kapsamında çalışanlar: İşçi payına düşen %9’luk emeklilik primleri geri ödeniyor.
4/1(b) (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenen %20’lik primler iade edilebiliyor.
HANGİ PRİMLER İADE EDİLMİYOR?
Genel sağlık sigortası (GSS) ve işsizlik sigortası kapsamında ödenen primler, geri ödeme kapsamına alınmıyor.
GELİR SINIRINI AŞAN PRİMLER GERİ ALINABİLİR Mİ?
Birden fazla işverene bağlı çalışan ya da yüksek maaş alan sigortalılar için prime esas kazanç sınırını aşan primler geri alınabiliyor. Ancak, yalnızca işçi payına düşen primler iade edilirken, işveren tarafından ödenen primler geri verilmiyor.
YABANCI ÇALIŞANLAR PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?
Türkiye’de çalışan ancak emeklilik şartlarını tamamlayamayan yabancı uyruklu kişiler, prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurmuş olmalı. Erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı tamamlandığında, yabancı çalışanlar kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla SGK’ya başvurarak prim iadesi talep edebiliyor.
SGK’DAN PRİM İADESİ NASIL ALINIR?
SGK prim iadesi başvuruları, sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi veya il müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. İade edilecek primler, ödendiği tarihten itibaren güncellenerek toplu şekilde hak sahiplerine ödeniyor.
Eğer emeklilik için prim gününüz eksikse veya prime esas kazanç sınırını aşan prim ödemeleriniz bulunuyorsa, SGK’dan prim iadesi almanız mümkün.