SGK'dan Milyonları Sevindirecek Haber Çalışan ve İşverenler Dikkat! Tüm Paranızı Bu Şekilde Alabilirsiniz

GELİR SINIRINI AŞAN PRİMLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

Birden fazla işverene bağlı çalışan ya da yüksek maaş alan sigortalılar için prime esas kazanç sınırını aşan primler geri alınabiliyor. Ancak, yalnızca işçi payına düşen primler iade edilirken, işveren tarafından ödenen primler geri verilmiyor.

YABANCI ÇALIŞANLAR PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

Türkiye’de çalışan ancak emeklilik şartlarını tamamlayamayan yabancı uyruklu kişiler, prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurmuş olmalı. Erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı tamamlandığında, yabancı çalışanlar kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla SGK’ya başvurarak prim iadesi talep edebiliyor.