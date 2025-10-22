SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel sağlık sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Vergi düzenlemelerini de kapsayan Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulurken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kulislerden aldığı bilgiyi paylaşarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karakaş, “Torba Kanuna ilave bir madde yapılması bekleniyor” diyerek GSS borçlarında kısmi af düzenlemesinin gündemde olduğunu belirtti.

TORBA KANUN GENİŞLİYOR

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan 36 maddelik kanun teklifinde vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler yer alıyor. İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, “Torba Kanun mevcut hâliyle sınırlı kalmayacak; vatandaşlara nefes aldıracak yeni maddeler eklenebilir” ifadelerini kullandı.

Karakaş, Ankara’daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, “Genel sağlık sigortası borçlarının bir kısmının silinmesi için torba kanuna ek madde hazırlanıyor” açıklamasını yaptı.

KİMLER GSS BORCU ÖDÜYOR?

Karakaş, GSS sisteminin 2012’den bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatarak, 18 yaşını doldurduktan sonra eğitimine devam etmeyen gençlerin, işsizlerin, hiçbir sosyal güvencesi olmayanların ve kayıt dışı çalışanların bu kapsama girdiğini belirtti.

Bu kişiler her ay gelir durumlarına göre GSS primi ödemek zorunda. 2025 yılı için prim tutarı 780 TL olarak hesaplanıyor. Karakaş, “Birçok vatandaş bu zorunluluğun farkında değil. Her ay hanesine 780 TL borç ekleniyor, gecikme zammı ve faiziyle birlikte rakamlar hızla büyüyor” dedi.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Karakaş’ın paylaştığı bilgilere göre, yeni torba yasa kapsamında 2015 yılı ve öncesine ait olup zaman aşımına uğramış GSS borçlarının tamamen silinmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte sadece ana para değil, gecikme faizi ve zammının da silinmesi bekleniyor.

Ancak zaman aşımına uğramamış borçlar için bu kapsam geçerli olmayacak. Karakaş, “Bu borçlara yönelik önümüzdeki yıl mart veya nisan ayında yeni bir yapılandırma düzenlemesi yapılabilir. Böylece peşin veya taksitli ödeme kolaylıkları sağlanabilir” dedi.

GELİR TESTİYLE PRİMSİZ SAĞLIK HAKKI

Karakaş ayrıca, gelir testi yaptıran ve hane gelirinin asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen vatandaşların hiç prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanabileceğini hatırlattı. Bu işlemin, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılarak gerçekleştirilebildiğini belirtti.

“780 TL + FAİZ” UYARISI

GSS kapsamında gelir testi yaptırmayan kişilerin, geliri düşük olsa dahi her ay 780 TL borçlandığını ve buna gecikme faizi ile ceza eklendiğini vurgulayan Karakaş, “Bu borçlar zamanında fark edilmediği için birikiyor, vatandaşın sırtında büyük bir yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Karakaş, 2023’te yürürlüğe giren düzenlemeyle GSS borçlarının faiz ve cezalarının silindiğini, yalnızca ana paranın ödenmesi şartının getirildiğini hatırlatarak, “Yeni düzenlemeyle hükümetin kısmi bir af daha hazırlığında olduğu anlaşılıyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi