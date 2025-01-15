SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürlüğü, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Kurum, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin - Resim: 1

SGK Sakarya İl Müdürlüğü, bazı vatandaşların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine, kurum adına gönderildiği öne sürülen mesajlar ulaştığını belirtti. Bu mesajlarda, genel sağlık sigortası (GSS) borçlarının belirtilen bir IBAN numarasına yatırılmaması halinde icra işlemlerinin başlatılacağı ifade ediliyor.

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SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin - Resim: 2

"BU TÜR MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"

Kurumdan yapılan açıklamada, bu mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve vatandaşların kesinlikle bu tür mesajlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. SGK, resmi internet sitesi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar dışında hiçbir platform üzerinden borç tahsilatı yapılmadığını bir kez daha hatırlattı.

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SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin - Resim: 3

SOSYAL MEDYADAN "DOLANDIRICILARA DİKKAT" ÇAĞRISI

SGK Sakarya İl Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Dolandırıcılara dikkat!" uyarısıyla vatandaşları bilgilendirdi. Kurum, gelen şüpheli SMS, arama ve e-postaların dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, GSS borçlarının yalnızca SGK’nın resmi internet sitesi, e-Devlet platformu ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebileceği ifade edildi.

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SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin - Resim: 4

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

SGK yetkilileri, vatandaşları herhangi bir şüpheli durumda doğrudan SGK birimlerine başvurmaları konusunda uyardı. Ayrıca, kişisel bilgilerin ve ödeme bilgilerinin dolandırıcılarla paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

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