SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürlüğü, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Kurum, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Sakarya İl Müdürlüğü, bazı vatandaşların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine, kurum adına gönderildiği öne sürülen mesajlar ulaştığını belirtti. Bu mesajlarda, genel sağlık sigortası (GSS) borçlarının belirtilen bir IBAN numarasına yatırılmaması halinde icra işlemlerinin başlatılacağı ifade ediliyor.
"BU TÜR MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"
Kurumdan yapılan açıklamada, bu mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve vatandaşların kesinlikle bu tür mesajlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. SGK, resmi internet sitesi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar dışında hiçbir platform üzerinden borç tahsilatı yapılmadığını bir kez daha hatırlattı.
SOSYAL MEDYADAN "DOLANDIRICILARA DİKKAT" ÇAĞRISI
SGK Sakarya İl Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Dolandırıcılara dikkat!" uyarısıyla vatandaşları bilgilendirdi. Kurum, gelen şüpheli SMS, arama ve e-postaların dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, GSS borçlarının yalnızca SGK’nın resmi internet sitesi, e-Devlet platformu ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebileceği ifade edildi.
VATANDAŞLAR NE YAPMALI?
SGK yetkilileri, vatandaşları herhangi bir şüpheli durumda doğrudan SGK birimlerine başvurmaları konusunda uyardı. Ayrıca, kişisel bilgilerin ve ödeme bilgilerinin dolandırıcılarla paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.