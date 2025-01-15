SGK'dan Milyonlara Dolandırıcılık Uyarısı: Sakın Bu Hataya Düşmeyin

"BU TÜR MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"

Kurumdan yapılan açıklamada, bu mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve vatandaşların kesinlikle bu tür mesajlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. SGK, resmi internet sitesi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar dışında hiçbir platform üzerinden borç tahsilatı yapılmadığını bir kez daha hatırlattı.