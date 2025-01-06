SGK'dan Flaş Emekli Maaşı Açıklaması: 8 Gün Süre Verildi! Belgeyi Getirmeyene Eksik Maaş Yatacak

"YÜZDE 30'LÜK FARK KOLAY KAPANMAZ"

Karakaş, bazı kişilerin hâlâ yüzde 30’luk farkın kapanıp kapanmayacağı konusunda endişe duyduğunu belirtti. "SGK'da emeklilik maaşının ne kadar olacağı belli, sınırları belli. Şimdi kalkıp yalandan insanlara senin maaşın 10 kat artacak, 20 kat artacak diye hayaller kurduramayız. Bu fark ne bir yılda ne de iki yılda kapanır. Böyle bir düzenleme yapılması çok zor. Emeklilik maaşlarının sınırları belli ve insanlara abartılı hayaller kurdurmanın bir anlamı yok" dedi.

Karakaş, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünen vatandaşlara hızlı hareket etmeleri çağrısında bulunarak, "Yüzde 30’luk maaş avantajını kaçırmamak için kararınızı bir an önce verin ve dilekçenizi tamamlayın" uyarısında bulundu.