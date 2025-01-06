SGK'dan Flaş Emekli Maaşı Açıklaması: 8 Gün Süre Verildi! Belgeyi Getirmeyene Eksik Maaş Yatacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünen vatandaşları önemli bir konuda uyardı. Karakaş, yüzde 30’luk maaş avantajından faydalanmak isteyenlerin, 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024’ün ikinci yarısında emeklilik başvurusu yapanların maaşları, 2025’te başvuranlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olacak. Karakaş, bu farkın hala geçerli olduğunu belirterek, bu konuda birçok kişinin kararsızlık yaşadığını dile getirdi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının da beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Karakaş, "2024 yılında emekli olanlar, yüzde 30’luk avantajı koruyor. Bu fark aylardır kapanmadı ve 2025’te de kapanmayacak" dedi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Emeklilik dilekçelerinin e-Devlet üzerinden, SGK müdürlüklerinden ya da posta yoluyla yapılabileceğini hatırlatan Karakaş, dilekçenin son güne bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. "Son gün 14 Ocak. Hayatınızı etkileyecek böyle bir kararı neden riske atasınız? Posta yoluyla başvuru yapacakların dilekçelerinin zamanında ulaşması çok önemli. Kargo teslimi 14 Ocak’ı geçerse, 2024 emeklilik avantajını kaçırabilirsiniz" dedi.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN DURUM FARKLI
Karakaş, maaş avantajının kamu çalışanları için daha belirgin olduğunu, ancak özel sektör işçilerinin bu avantajdan yararlanamayacağını açıkladı. Memur maaş katsayısına bağlı olarak 2024 yılı için memur zammının yüzde 11,54 olduğunu belirten Karakaş, "Bu oran, tavan maaşı 41 bin 828 liradan 46 bin 655 liraya çıkardı. Bu durumda avantajımız her yıl için 4 bin 825 lira oldu. Kamu çalışanları her yıl bu avantajı alacak, ancak özel sektör işçileri eski tavan ücrete tabi kalacak" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 30'LÜK FARK KOLAY KAPANMAZ"
Karakaş, bazı kişilerin hâlâ yüzde 30’luk farkın kapanıp kapanmayacağı konusunda endişe duyduğunu belirtti. "SGK'da emeklilik maaşının ne kadar olacağı belli, sınırları belli. Şimdi kalkıp yalandan insanlara senin maaşın 10 kat artacak, 20 kat artacak diye hayaller kurduramayız. Bu fark ne bir yılda ne de iki yılda kapanır. Böyle bir düzenleme yapılması çok zor. Emeklilik maaşlarının sınırları belli ve insanlara abartılı hayaller kurdurmanın bir anlamı yok" dedi.
Karakaş, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünen vatandaşlara hızlı hareket etmeleri çağrısında bulunarak, "Yüzde 30’luk maaş avantajını kaçırmamak için kararınızı bir an önce verin ve dilekçenizi tamamlayın" uyarısında bulundu.