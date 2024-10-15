SGK'dan Flaş Duyuru: Erken Emeklilik Onayı Çıktı

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Tehlikeli veya Riskli Bir İşte Çalışmak: Yıpranma payı yalnızca belirli işlerde çalışanlara verilir.

Belirli Bir Süre Çalışma: Yıpranma payı alabilmek için, bu işlerde belirli bir süre çalışmış olmak gerekir.

Asgari Prim Gününü Tamamlamak: Yıpranma payı, ek prim günleri kazandırsa da, asgari prim gün sayısının tamamlanması şarttır.

Yıpranma payı ile çalışanların emekli olabilecekleri yaş, mesleğe ve çalışma koşullarına göre değişir. Örneğin, bazı mesleklerde bu yaş 5 ila 8 yıl arasında düşebilir.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

Çalışılan mesleğin yıpranma payı kapsamına girip girmediğini öğrenmek.

Yıpranma payı olan mesleklerde gerekli çalışma süresini ve prim gün sayısını tamamlamak.

SGK’ya başvurarak, yıpranma payı eklenmiş prim günleriyle emeklilik başvurusunda bulunmak.

Yıpranma payı, ağır işlerde çalışanlara önemli bir avantaj sağlayarak, hem fiziksel hem de zihinsel yıpranmalarını dengelemeyi amaçlıyor. Ancak, bu hak mesleğe ve iş koşullarına göre farklılık gösterdiği için her meslek grubunun özel olarak incelenmesi önem taşıyor.