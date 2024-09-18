SGK'dan 'Çift Ödeme İadesi' Uyarısı

SGK, vatandaşlara "çift ödeme iadesi" adıyla sahte e-postalar gönderildiğini tespit etti. Kurum, bu tür dolandırıcılık amaçlı mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini ve SGK'nın böyle bir işlem yapmadığını vurguladı. Vatandaşlardan kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

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SGK'dan 'Çift Ödeme İadesi' Uyarısı

SGK'dan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."

Kaynak: AA

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