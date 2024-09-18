SGK'dan 'Çift Ödeme İadesi' Uyarısı
SGK, vatandaşlara "çift ödeme iadesi" adıyla sahte e-postalar gönderildiğini tespit etti. Kurum, bu tür dolandırıcılık amaçlı mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini ve SGK'nın böyle bir işlem yapmadığını vurguladı. Vatandaşlardan kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.
SGK'dan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.
Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."
Kaynak: AA