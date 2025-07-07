SGK'dan Bu Belgeyi Almayanın Tüm Hakkı Yanacak! Emeklilerin Yüzde 90'ı Bu Detayı Bilmiyor

Yıllarca aynı iş yerinde çalışan ve artık emeklilik hayali kuran birçok kişi, istifa ettiği anda kıdem tazminatı alabileceğini düşünüyor. Ancak durum sanıldığı kadar basit değil. Emeklilik hakkını kazanan çalışanların tazminatını garanti altına alabilmesi için öncelikle SGK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin etmesi gerekiyor.

BU BELGE OLMADAN TAZMİNAT ALINAMIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan resmi belge olmadan yapılan istifalar, işveren nezdinde geçerli sayılmayabiliyor. Hatta mahkemeye taşınan bazı durumlarda bile bu belge eksikse çalışan tazminat hakkını kaybedebiliyor.