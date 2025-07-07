SGK'dan Bu Belgeyi Almayanın Tüm Hakkı Yanacak! Emeklilerin Yüzde 90'ı Bu Detayı Bilmiyor
Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için yalnızca prim gününü ve çalışma süresini doldurması yetmiyor. SGK’dan alınacak resmi yazı, bu süreçte kritik rol oynuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllarca aynı iş yerinde çalışan ve artık emeklilik hayali kuran birçok kişi, istifa ettiği anda kıdem tazminatı alabileceğini düşünüyor. Ancak durum sanıldığı kadar basit değil. Emeklilik hakkını kazanan çalışanların tazminatını garanti altına alabilmesi için öncelikle SGK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin etmesi gerekiyor.
BU BELGE OLMADAN TAZMİNAT ALINAMIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan resmi belge olmadan yapılan istifalar, işveren nezdinde geçerli sayılmayabiliyor. Hatta mahkemeye taşınan bazı durumlarda bile bu belge eksikse çalışan tazminat hakkını kaybedebiliyor.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Mevzuata göre kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar: 15 yıl sigortalılık ve en az 3600 prim günü
8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe girenler: 7000 prim günü ya da 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim
1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayanlar: Prim ve sigortalılık süresi işe başlama yılına göre kademeli şekilde artıyor
Bu şartlar sağlansa bile, SGK yazısı olmadan yapılan ayrılışlar tazminat ödemesiyle sonuçlanmayabiliyor.
DİLEKÇEDE NE YAZMALI, NASIL SUNULMALI?
İstifa dilekçesinde, emeklilik şartlarının yerine getirildiği açıkça ifade edilmeli. Örneğin:
“Emeklilik hakkımı kazandığımdan dolayı, kıdem tazminatımı talep ederek iş akdimi feshediyorum.”
Bu dilekçeye SGK’dan alınan uygunluk belgesi mutlaka eklenmeli. Belgeler eksiksiz olsa dahi, yazılı başvuruların görmezden gelinmesini önlemek için bildirimin noter kanalıyla yapılması öneriliyor. Noter aracılığıyla gönderilen dilekçe hem belge niteliği taşıyor hem de çalışanı hukuki olarak güvence altına alıyor.
TÜM SÜRECİN BAŞLANGICI SGK’DAN GEÇİYOR
Kıdem tazminatı almak isteyen ancak emeklilik başvurusu yapmadan önce işten ayrılmak isteyen çalışanlar için ilk adım, SGK’ya gidip “emeklilik şartlarını yerine getirdiğine dair yazı”yı almak. Bu belge alındıktan sonra işverene dilekçe ile başvurulmalı, tercihen noter aracılığıyla gönderilerek süreç resmiyete dökülmeli.