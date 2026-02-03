SGK'dan Borçları Erteleme Müjdesi... İşte Başvuru Koşulları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yayımlanan 2026/7 sayılı yeni genelgeyle prim borçlarının yapılandırılmasında hem teminat şartları gevşetildi hem de ödeme sürecine esneklik getirildi. Yeni düzenleme, özellikle ekonomik zorluk yaşayan küçük işletmeler ve çiftçiler için borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

TAKSİTLENDİRME SINIRINDA DA DÜZELTME

SGK’nin yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek. Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde 'Borcu Yoktur' yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak.

SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için de yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller 'bozulmuş tecil' olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek. Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.

