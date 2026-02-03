SGK'dan Borçları Erteleme Müjdesi... İşte Başvuru Koşulları

SGK, prim borçlarının yapılandırılmasında düzenlemeye gitti. Başvuru şartları da ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
SGK'dan Borçları Erteleme Müjdesi... İşte Başvuru Koşulları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yayımlanan 2026/7 sayılı yeni genelgeyle prim borçlarının yapılandırılmasında hem teminat şartları gevşetildi hem de ödeme sürecine esneklik getirildi. Yeni düzenleme, özellikle ekonomik zorluk yaşayan küçük işletmeler ve çiftçiler için borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

TAKSİTLENDİRME SINIRINDA DA DÜZELTME

SGK’nin yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek. Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde 'Borcu Yoktur' yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak.

SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için de yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller 'bozulmuş tecil' olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek. Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borç
Son Güncelleme:
Emekli Vatandaş Kürsüde Hüngür Hüngür Ağladı: 'Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım' Emekli Vatandaş Kürsüde Hüngür Hüngür Ağladı: 'Pazara Gidemiyorum, Çok Zor Durumdayım'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yaşlılık Sigortası İçin Geri Sayım Başladı! Devlet Desteğinin Detayları Belli Oldu Yaşlılık Sigortası İçin Geri Sayım Başladı! Devlet Desteğinin Detayları Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı