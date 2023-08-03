SGK'da birikmiş paranız olabilir: Yapılması gerekenler belli oldu
Milyonlarca vatandaş emekli olmak için gün sayarken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) açıklama heyecan yarattı.
EYT ve emeklilik gibi konular gündemdeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yeni bir hizmet daha geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli resmi kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı yardımların bazıları vatandaşlar tarafından bilinmiyor.
Bu kapsamda SGK da dahil olmak üzere pek çok kurumda bu durumdan habersiz vatandaşların alacakları birikirken, e-Devlet'ten bu parayı sorgulamak adına açıklama geldi.
Milyonlarca vatandaş çeşitli haklar çerçevesinde devletten nakdi yardım alabiliyor. Örneğin, bir yakınınız hayatını kaybettiği zaman 'ölüm parası' verilir. Fakat birçok vatandaş bu paranın ölümün sonrasında geride kalan tek çocuğa verildiğine dair yanlış bir bilgiye sahip.