SGK Yeni Sistemi Duyurdu: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Yemek Parası Düzenlemesi Sil Baştan Değişti

SGK’nın yeni yemek parası düzenlemesiyle çalışanlara sağlanan günlük yemek yardımı istisnası 300 TL’ye çıkarıldı. Düzenleme yalnızca çalışılan günler için geçerli olurken, iş yerinde verilen yemeklerde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak.

Çalışanların yemek yardımlarına ilişkin uygulamada dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle birlikte günlük yemek bedeli istisnası artırıldı. Böylece işverenlerin çalışanlara sağladığı yemek desteğinde SGK prim avantajı genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre iş yerinde yemek hizmeti sunulmayan durumlarda çalışanlara nakit ya da yemek kartı şeklinde verilen günlük yemek yardımlarında SGK prim istisnası 300 TL olarak uygulanacak. Daha önce 158 TL olan limitin yükseltilmesiyle çalışanlara sağlanan destek miktarı da artmış oldu.

İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEKLER TAMAMEN MUAF

Düzenleme kapsamında işverenin çalışanlara iş yerinde yemek vermesi halinde herhangi bir üst sınır uygulanmayacak. Yemeklerin iş yerinde hazırlanması ya da catering firması aracılığıyla sağlanması fark etmeksizin oluşan maliyetler SGK priminden muaf tutulacak.

Ancak iş yerinde yemek hizmeti verilmesine rağmen çalışanlara ayrıca nakit ödeme veya yemek kartı desteği sağlanması halinde bu ödemelerin tamamı prime esas kazanç kapsamında değerlendirilecek.

YALNIZCA ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN GEÇERLİ

Yeni sistemde yemek yardımı istisnası sadece çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, izin veya raporlu olunan günlerde yapılan yemek ödemeleri SGK istisnasından yararlanamayacak.

Ayrıca işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedelinin maaşa ek olarak ödenmesi zorunlu hale getirildi.

USULSÜZLÜĞE AĞIR YAPTIRIM

SGK, yemek yardımı adı altında farklı ödemeler yapılarak prim yükünden kaçınılmasının tespit edilmesi halinde işverenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımların da devreye alınacağı belirtildi.

Uzmanlar, yapılan değişikliğin özellikle yüksek enflasyon döneminde çalışanların yemek desteğini korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

