SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı: Beklediği rakamı açıkladı

SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 38 zam alabileceğini belirten Erdursun, "Memurlar kök maaşın üzerinde yüzde 50'ye yakın bir zam alırlar onun üzerine 8777 lira eklenir. En düşük memur maaşı 29 bin lira olur. Öğretmenlerin maaşı da 36 bin 500 lira civarında olur" tahminlerini sıraladı.

Erdursun, programın sunucusu Ebru Baki'nin "Asgari ücret ne olur?" sorusu üzerine ise şunları paylaştı: