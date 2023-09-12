SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı: Beklediği rakamı açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon hedefinden yola çıkarak beklediği yeni asgari ücreti açıkladı.
Hesaplara geçtiğimiz temmuz ayından itibaren 11 bin 402 lira olarak yatmaya başlayan asgari ücret, yüksek enflasyon karşısında iki ay içerisinde eridi. Büyükşehirlerde bir evin kirasına dahi yetmeyen bu tutarla yaşamak imkansız hale gelirken, hükümetin yerel seçimlerin de etkisiyle yüksek oranda bir zam yapabileceği konuşulmaya başlandı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SZC TV'de katıldığı yayında Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 65 olarak belirlendiğini vurgulayarak bu senaryoda ücretlere yapılacak zamları hesapladı.
SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 38 zam alabileceğini belirten Erdursun, "Memurlar kök maaşın üzerinde yüzde 50'ye yakın bir zam alırlar onun üzerine 8777 lira eklenir. En düşük memur maaşı 29 bin lira olur. Öğretmenlerin maaşı da 36 bin 500 lira civarında olur" tahminlerini sıraladı.
Erdursun, programın sunucusu Ebru Baki'nin "Asgari ücret ne olur?" sorusu üzerine ise şunları paylaştı:
İKİ SENARYO SAYDI: BEN İKİNCİSİNİN YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Asgari ücret biliyorsunuz enflasyona göre belirlenmiyor. Bu konuda hükümet daha eli rahattır. Daha yüksek artışlar olmasını ister. Ama yine de yüzde 38'lik bir artış olacağını varsaydığınızda 15 bin 700 lira olur.