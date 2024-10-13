SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Son Anda Gelecek' Dedi: Asgari Ücrette Net Zammı Açıkladı

Ocak ayı yaklaşırken, işverenlerin talep edeceği zam oranı, hükümetin izleyeceği yol ve TÜRK-İŞ'in beklentileri büyük bir merak konusu. Uzmanlar da yeni asgari ücret zammı için çeşitli tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Mynet

SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Son Anda Gelecek' Dedi: Asgari Ücrette Net Zammı Açıkladı - Resim: 1

Asgari ücret zammı konusunda meraklı bekleyiş sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına az bir süre kala, yapılacak zam miktarıyla ilgili tahminler de artmaya başladı. Son olarak Deutsche Bank’ın öngörüsünün ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem YouTube kanalında hem de katıldığı canlı yayınlarda asgari ücret zammıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Erdursun, geçmiş yıllarda yapılan yüksek oranlı zamların aksine, bu yıl oransal zamların anlamını yitirdiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM: YÜZDE 25-30 BANDI MI?

Deutsche Bank’ın asgari ücret için yüzde 25-30 arasında bir artış öngörmesinin ardından, SGK Uzmanı Özgür Erdursun da bu tahminlere dair kendi değerlendirmelerini açıkladı. Erdursun, 2025 yılı enflasyon hedefinin yüzde 17.5 olarak belirlendiğini ve bu hedef doğrultusunda asgari ücrete yüksek oranda bir zam beklemediğini dile getirdi. Maaşlarda büyük zam yapılmamasının, enflasyonla mücadele açısından hükümetin bir stratejisi olabileceğini söyleyen Erdursun, asgari ücret için olası zam oranlarını paylaştı ve buna göre bir maaş tablosu oluşturdu.

İŞTE ERDURSUN'UN OLUŞTURDUĞU MAAŞ TABLOSU

Yüzde 20'lik bir artış olursa 20 bin 400 lira

Yüzde 25'lik bir artış olursa 21 bin 250 TL

Yüzde 30'luk bir artış olursa 22 bin 100 lira

Yüzde 35'lik bir artış olursa 22 bin 950 lira

Kaynak: Mynet

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