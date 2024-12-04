SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yeni Yılda Alacağı Maaş Belli Oldu

REFAH PAYI BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Geçmiş yıllarda emeklilere enflasyon oranına ek olarak verilen "refah payı" artışının bu yıl devreye alınması beklenmiyor. 2009 yılından bu yana uygulanan refah payı, son olarak Temmuz ayında yapılacak zamda da gündeme gelmemiş ve sadece enflasyon farkı yansıtılmıştı. Uzmanlar, hükümetin ekonomi politikalarında benimsediği parasal sıkılaşma yaklaşımı nedeniyle bu yıl refah payının gündemde olmadığını belirtiyor.