SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yeni Yılda Alacağı Maaş Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 2,24 olarak açıkladı. Bu veri, yeni yılda emeklilere yapılacak maaş zammı için önemli bir referans olurken, Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Aralık ayında da benzer bir enflasyon oranının açıklanacağını öngörerek, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyelerine yapılacak zam oranlarına dair tahminlerini paylaştı.
ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesi, milyonlarca emekliyi Ocak ayında yapılacak zam oranına odakladı. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayında açıklanacak veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık %17, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %12 enflasyon farkı oluşacağını ifade etti.
Erdursun’un açıklamasında, “TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranını %2,24 olarak duyurdu. Aralık ayında da %2 civarında bir oran açıklanması bekleniyor. Bu durumda Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 oranında zam yapılacak” ifadelerine yer verdi.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ DÜŞÜK
Geçmiş yıllarda emeklilere enflasyon oranına ek olarak verilen "refah payı" artışının bu yıl devreye alınması beklenmiyor. 2009 yılından bu yana uygulanan refah payı, son olarak Temmuz ayında yapılacak zamda da gündeme gelmemiş ve sadece enflasyon farkı yansıtılmıştı. Uzmanlar, hükümetin ekonomi politikalarında benimsediği parasal sıkılaşma yaklaşımı nedeniyle bu yıl refah payının gündemde olmadığını belirtiyor.