SGK Uzmanı Özgür Erdursun Ev Almanın En Zor Olduğu Ülkeleri Açıkladı: Türkiye'nin Sıralamasını Görenler Acı Acı Gülümsedi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sabit gelirli vatandaşların ev alma ihtimalini değerlendirirken, dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi açıkladı. Tüm ülkeleri sollayıp listenin zirvesinde Türkiye'yi görenler acı acı gülümsedi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Yüksek kira fiyatları, artan enflasyon ve alım gücünün erimesi, sabit gelirliler için barınma sorununu her geçen gün daha da büyütüyor. Özellikle asgari ücretli, memur ve özel sektör çalışanları için ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, sabit gelirli vatandaşların ev alma ihtimalini değerlendirirken, dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi de açıkladı.
ÖNCEDEN EV ALINIRDI ŞİMDİ O PARAYLA SADECE OKUL MASRAFLARI KARŞILANIYOR
Geçmiş yıllarda kıdem tazminatı veya ikramiye ile ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde bu paralar ancak ikinci el bir araç ya da özel okul masraflarını karşılamaya yetiyor diyen Erdursun, "Örneğin, 25 yıllık bir devlet memurunun emeklilik ikramiyesi 620 bin TL ile 900 bin TL arasında değişirken, kaymakam, genel müdür ve vali gibi üst düzey devlet görevlilerinin ikramiyeleri 980 bin TL ile 1 milyon TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak ev fiyatlarının 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olması, sabit gelirlilerin ev sahibi olma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor" dedi.
EV ALMAK ARTIK İMKANSIZ
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, devlet memurlarının emekli olduktan sonra çalışırken aldıkları maaşın sadece yüzde 45’ini emekli aylığı olarak alabildiğini vurguladı. Erdursun’a göre, emekli maaşları hiçbir şekilde harcanmasa bile bir ev almak imkansız hale gelmiş durumda. Asgari ücretli çalışanların ise 25 yıl çalıştıktan sonra ancak 650 bin TL tazminat alabildiğini belirten Erdursun, kıdem tazminatının yıllık maksimum 46 bin 655 TL ile sınırlı olduğunu söyledi.
EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ÜLKELER BELLİ OLDU
1) Türkiye Yüzde 81,45
2) Nepal Yüzde 59,04
3) Hindistan Yüzde 49,86
4) Endonezya Yüzde 48,35
5) Ermenistan Yüzde 46,12
6) Güney Kore Yüzde 38,71
7) Peru Yüzde 33,01
8) Dominika Yüzde 29,06
9) Brezilya Yüzde 28,01
10) Şili Yüzde 28,01