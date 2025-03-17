SGK Uzmanı Özgür Erdursun Ev Almanın En Zor Olduğu Ülkeleri Açıkladı: Türkiye'nin Sıralamasını Görenler Acı Acı Gülümsedi

ÖNCEDEN EV ALINIRDI ŞİMDİ O PARAYLA SADECE OKUL MASRAFLARI KARŞILANIYOR

Geçmiş yıllarda kıdem tazminatı veya ikramiye ile ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde bu paralar ancak ikinci el bir araç ya da özel okul masraflarını karşılamaya yetiyor diyen Erdursun, "Örneğin, 25 yıllık bir devlet memurunun emeklilik ikramiyesi 620 bin TL ile 900 bin TL arasında değişirken, kaymakam, genel müdür ve vali gibi üst düzey devlet görevlilerinin ikramiyeleri 980 bin TL ile 1 milyon TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak ev fiyatlarının 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olması, sabit gelirlilerin ev sahibi olma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor" dedi.