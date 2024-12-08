SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Emekliler Bankamatikte Şaşkınlığını Gizleyemeyecek' Dedi: Yeni Yılda Yapılacak Net Zam Oranını Açıkladı

Temmuz 2024'te 12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, 2025 yılı Şubat ayında 15 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak, Ocak ayında yapılacak maaş ödemelerinde kök maaşlara uygulanacak enflasyon farklarının maaş artışına tam olarak yansımaması nedeniyle, bazı emeklilerin maaşları 12 bin 500 TL olarak kalabilir. SGK uzmanı Erdursun, maaş artışlarının yapılabilmesi için Hazine destekli bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.