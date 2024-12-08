SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Emekliler Bankamatikte Şaşkınlığını Gizleyemeyecek' Dedi: Yeni Yılda Yapılacak Net Zam Oranını Açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak ayında emeklileri bekleyen maaş artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, yaklaşık 3-3,5 milyon emeklinin maaş ödemelerini bankamatiklerde görünce şaşkınlık yaşayacağını belirtti.
Kaynak: Habertürk
Temmuz 2024'te 12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, 2025 yılı Şubat ayında 15 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak, Ocak ayında yapılacak maaş ödemelerinde kök maaşlara uygulanacak enflasyon farklarının maaş artışına tam olarak yansımaması nedeniyle, bazı emeklilerin maaşları 12 bin 500 TL olarak kalabilir. SGK uzmanı Erdursun, maaş artışlarının yapılabilmesi için Hazine destekli bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
KÖK MAAŞLARA DİKKAT
Özgür Erdursun, son beş aylık enflasyon oranının yüzde 14,57 olduğunu hatırlatarak, Aralık ayı verilerinin ardından bu oranın yüzde 17'ye ulaşabileceğini söyledi. Ancak bu farkın kök maaşlara uygulanacağını, 10 bin 700 TL'nin altında maaşı olan emeklilerin maaşlarının enflasyon farkı eklenmesine rağmen yine 12 bin 500 TL'nin altında kalacağını ifade etti.
HAZİNE DESTEĞİYLE BU RAKAMA ÇIKACAK
Erdursun'a göre, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması, ancak Hazine destekli bir düzenleme ile mümkün olabilir. Aksi takdirde, kök maaşlara eklenen enflasyon farkı tüm emeklilerin maaşlarına eşit bir artış sağlamayacak. Yasal düzenlemeler sonrası maaş farklarının Şubat ayı ödemelerinde geri dönük olarak hesaplanacağı belirtildi.
Emekliler, en düşük maaşın asgari ücretin altına düşmemesi gerektiğini savunuyor. Refah payı talepleri de artarken, hükümetten bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
BU EMEKLİLERE ZAM YANSIMAYABİLİR
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu yüzde 14,57 olarak belirlendi. Aralık enflasyonunun yüzde 2-3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17-18 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak, bu artışın düşük kök maaşlara sahip emeklilerin maaşlarına aynı oranda yansımayacağı ifade ediliyor.
SGK uzmanı Erdursun, Ocak ayında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi beklentisinin yüksek olduğunu, ancak maaş artışlarının kök maaşlar üzerinden hesaplanacağı için bazı emeklilerin maaşlarının değişmeyebileceğini belirtti.
Bu karmaşık yapının maaş artışlarının tam olarak anlaşılmasını zorlaştırdığını ve düzenleme yapılmadığı takdirde maaş artışlarının yetersiz kalacağını sözlerine ekledi.