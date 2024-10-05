SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli Olmak İçin İki Kere Düşünün
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, memurlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanların dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirici bir paylaşım yaptı. Emeklilik planlamasının doğru yapılmasının önemine değinen Erdursun, "Yanlış planlama, ileride mağduriyetlere yol açabilir" diyerek memurları uyardı.
Kaynak: Düya Gazetesi
Erdursun, memurların çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşlar ile emekli olduklarında alacakları aylıklar arasındaki farkı vurguladı. Konuyla ilgili olarak, "Bir memur 51.300 TL maaşla çalışırken, emekli olduğunda 16-17 bin TL civarında bir emekli aylığı alabilir" şeklinde önemli bir bilgi paylaştı. Bu nedenle, memurların emeklilik döneminde maddi sıkıntı yaşamamaları için planlamalarını doğru yapmaları gerektiğini belirtti.
Uzman, emeklilik sürecinde karşılaşılacak zorlukları önceden fark ederek, gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.
SGK uzmanı Özgür Erdursun memurların emekli olduklarında alacakları maaşa ilişkin dikkatle okunması gereken bir paylaşım yaptı.
"EMEKLİ OLMAK İÇİN 2 KERE DÜŞÜNÜN"
Sosyal medya hesabından emekli olacak kişilere ilişkin paylaşımda bulunan Erdursun, memurlara seslendi ve paylaşımında, “1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün” uyarısında bulundu.
Memur emeklisinin aylık hesaplamalarına ilişkin bilgilerin ayrıntılarını paylaşan SGK uzmanı, şu paylaşımı yaptı:
* 10.2008'den sonra memurlar;
* Çalışırken memur gibi maaş alır.
* Emekli aylıkları SSK'lı gibi hesaplanır.
* SSK'lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.
MEMUR İLE İŞÇİ ARASINDAKİ FARK
Özel sektörde çalışan bir kişinin 51 bin 300 lira maaş aldığını belirten Erdursun, özel sektör çalışanı ve memur maaşının emekli aylıklarına ilişkin kıyasalama yaptı. Erdursun, şunları söyledi.
* Özel sektörde net 51 bin 300 lira alan kişinin brütü yaklaşık 68 bin liradır. Kamuda 51 bin 300 lira netin brütü 26 bin 780 TL olarak değerlendirilir. Maaşının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.
* Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gösterge, kademe ve derece dikkate alınır.
* Çok düşük emekli aylığı alır. İkramiyesini memur gibi alır.
* Emekli zammı memura verilen zam oranında olur.
"PLANINIZI DOĞRU YAPIN, MAĞDUR OLMAYIN"
51 bin 300 lira maaş alarak çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira alacağını belirten Erdursun, özel sektördeki aynı maaş ile çalışan bir kişinin ise 30-35 bin lira seviyesinde emekli aylığı alacağını açıkladı.
Bir memurun emekli olması durumunda çalıştığı süredeki aldığı ücretin 3'te 1'ini alacağını aktaran Özgür Erdursun, memur emeklisi aylığına ilişkin olarak da ek gösterge-kademe-derecenin hesaba dahil edilmediğini söyledi.
Erdursun, yaptığı paylaşımı “Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” ifadeleriyle bitirdi.