SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli Olmak İçin İki Kere Düşünün

"PLANINIZI DOĞRU YAPIN, MAĞDUR OLMAYIN"

51 bin 300 lira maaş alarak çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira alacağını belirten Erdursun, özel sektördeki aynı maaş ile çalışan bir kişinin ise 30-35 bin lira seviyesinde emekli aylığı alacağını açıkladı.

Bir memurun emekli olması durumunda çalıştığı süredeki aldığı ücretin 3'te 1'ini alacağını aktaran Özgür Erdursun, memur emeklisi aylığına ilişkin olarak da ek gösterge-kademe-derecenin hesaba dahil edilmediğini söyledi.

Erdursun, yaptığı paylaşımı “Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” ifadeleriyle bitirdi.