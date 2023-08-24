SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı yayında 2024 yılı başında emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacağını söyledi. Erdursun, "Seçim öncesi birçok emekliye 'Vay be, ben haksızlık yapmışım' dedirtmek isteyecekler" ifadesini kullandı.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.
'EMEKLİYE ÖYLE BİR ZAM YAPILACAK Kİ...'
Yaşanan mağduriyetin yalnızca taban aylık konusunda olmadığını belirten emekliler, tüm ücretlere yeni bir zammın gelmesi gerektiğini düşünüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu kapsamda SZC TV'de yeni açıklamalarda bulundu.