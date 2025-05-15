SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Çok Kötü Oldu' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklilerinin Maaşı Kesilecek
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonları ilgilendiren kötü haberi duyurdu. Emeklilik sürecinde yanlış statüden başvuru yapmak, prim eksikliği, yurtdışı borçlanmasında yapılan ihlaller ve hizmet dökümündeki hatalar, emekliliğin yanmasına neden olabilir. Bu hataları yapanların maaşları kesilecek ve ödenen tutarlar faiziyle birlikte geri alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişi için kritik uyarılar geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinde yapılan hataların yıllarca süren emeği boşa çıkarabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle erken emeklilik (EYT) beklentisinde olanlar ve yurtdışı borçlanması yapanlar için önemli bilgiler paylaştı.
EMEKLİLİK TARİHİ VE STATÜYÜ BELİRLEYEN 2 KRİTİK UNSUR
Erdursun’a göre emeklilik şartları belirlenirken ilk sigorta giriş tarihi ve son 2520 gün içerisindeki prim ödemeleri belirleyici oluyor. Hangi statüden (SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı) emekli olunacağını bu süre belirliyor. Başvuru öncesi tüm hizmet dökümünün detaylıca incelenmesi ve gün çakışmalarının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, aksi takdirde emeklilik hayalinin suya düşebileceğini söyledi.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI AYRIMI EMEKLİLİĞİ ETKİLEYEBİLİR
2006 yılında SGK’nın tek çatı altında birleştirilmesine rağmen emeklilikte hala 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) ayrımının geçerli olduğunu hatırlatan Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkesin EYT kapsamına girmediğini de belirtti. EYT ile emekli olabilmek için gerekli prim gün sayılarının kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 olduğunu ifade etti. SSK’dan ise 5000 ila 5975 günle emeklilik mümkün.
Öte yandan, prim sayısı düşük olan kişilerin 3600 gün (SSK) ya da 5400 günle (Bağ-Kur/Emekli Sandığı) emekli olabileceğini ancak bu durumda olanlar için EYT’nin bir anlam ifade etmediğini aktardı.
EMEKLİ MAAŞLARI KESİLİR VE FAİZİYLE ÖDEMEK ZORUNDA KALINIR
Yurtdışında yaşayanlar için de önemli uyarılarda bulunan Erdursun, eksik prim günlerini yurtdışı borçlanmasıyla tamamlayanların, emeklilik başvurusu sırasında yurtdışında çalışmıyor olmaları, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı almamaları gerektiğini söyledi. Aksi durumda bu kişilerin aylıklarının kesileceğini ve yapılan ödemeleri faiziyle iade etmek zorunda kalabileceklerini dile getirdi.
Ayrıca 1 Ekim 2008 sonrası yurtdışında yaşarken yasal hakkı olmadan isteğe bağlı prim ödeyenlerin, bu günlerinin geçersiz sayılacağını, son 10 yıl içindeki ödemelerin ise sadece ana parasının iade edileceğini vurguladı.