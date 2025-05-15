SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Çok Kötü Oldu' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklilerinin Maaşı Kesilecek

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI AYRIMI EMEKLİLİĞİ ETKİLEYEBİLİR

2006 yılında SGK’nın tek çatı altında birleştirilmesine rağmen emeklilikte hala 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) ayrımının geçerli olduğunu hatırlatan Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkesin EYT kapsamına girmediğini de belirtti. EYT ile emekli olabilmek için gerekli prim gün sayılarının kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 olduğunu ifade etti. SSK’dan ise 5000 ila 5975 günle emeklilik mümkün.

Öte yandan, prim sayısı düşük olan kişilerin 3600 gün (SSK) ya da 5400 günle (Bağ-Kur/Emekli Sandığı) emekli olabileceğini ancak bu durumda olanlar için EYT’nin bir anlam ifade etmediğini aktardı.