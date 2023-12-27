SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasına sayılı süre kala kendisine gelen duyumları paylaştı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 1

Yüksek enflasyona yol açan politikalar nedeniyle resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de gündem, artık 'ortalama maaş' haline gelen asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 2

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafının görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bugün açıklanması bekleniyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk-İş, TİSK ve hükümet yetkililerine gönderilen davetin bir anda asgari ücret trafiğini hızlandırdığı ileri sürüldü. Erdoğan'ın tarafları Beştepe'ye çağırdığı iddia edildi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 4

Saat 16.30'da yapılacağı söylenen kritik toplantı sonrası Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek asgari ücret zammını duyurması bekleniyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 5

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanması beklenen yeni asgari ücretle ilgili olarak Mynet'e açıklamalarda bulundu. Erdursun, net rakam paylaştı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 6

Erdursun'un açıklamaları şöyle: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak ve nihai kararlarını Cumhurbaşkanı'na sunacaklar.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 7

Bize gelen duyumlara göre asgari ücretin 16 bin 500 TL olacağı yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girmesiyle birlikte asgari ücretin 17 bin TL civarında olacağı konuşuluyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 8

2024 asgari ücret zammının ben 17 bin TL olacağını öngörüyorum.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 9

Bizler de zaten hep asgari ücrete yüzde 50 civarında bir zam oranını beklediğimizi söylemiştik. Büyük ihtimalle, bugün bir aksilik olmazsa; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2024 asgari ücret zammını açıklayacaktır."

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' - Resim: 10

Kaynak: Mynet

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