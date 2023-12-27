SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasına sayılı süre kala kendisine gelen duyumları paylaştı.
Yüksek enflasyona yol açan politikalar nedeniyle resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de gündem, artık 'ortalama maaş' haline gelen asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafının görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bugün açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk-İş, TİSK ve hükümet yetkililerine gönderilen davetin bir anda asgari ücret trafiğini hızlandırdığı ileri sürüldü. Erdoğan'ın tarafları Beştepe'ye çağırdığı iddia edildi.
Saat 16.30'da yapılacağı söylenen kritik toplantı sonrası Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek asgari ücret zammını duyurması bekleniyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanması beklenen yeni asgari ücretle ilgili olarak Mynet'e açıklamalarda bulundu. Erdursun, net rakam paylaştı.
Erdursun'un açıklamaları şöyle: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak ve nihai kararlarını Cumhurbaşkanı'na sunacaklar.
Bize gelen duyumlara göre asgari ücretin 16 bin 500 TL olacağı yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girmesiyle birlikte asgari ücretin 17 bin TL civarında olacağı konuşuluyor.
2024 asgari ücret zammının ben 17 bin TL olacağını öngörüyorum.
Bizler de zaten hep asgari ücrete yüzde 50 civarında bir zam oranını beklediğimizi söylemiştik. Büyük ihtimalle, bugün bir aksilik olmazsa; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2024 asgari ücret zammını açıklayacaktır."
Kaynak: Mynet