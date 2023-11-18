SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Daha yüksek emekli maaşı almak mümkün mü?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Erdursun, prim gün sayısından emekli aylığına kadar tek tek hesap yaptı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emeklinin gözü 2024 yılında yapılacak olan zamda.
Yapılacak zam öncesi hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
"ÇOK YAKINDA UYGULAYACAĞIZ"
Son olarak emekli maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" dedi.
DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Bu gelişmelerle birlikte sosyal medya hesabından "Daha çok çalışarak, 9000 gün prime ulaşarak daha yüksek emekli aylığı alabilir miyim?" sorusuna yanıt veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"- Doğum Tarihi 1973,
- SGK başlama 1996,
- Prim günü 9097,
- 20 yıl asgari ücret,
- Son 5 yıl asgari ücretin 4 katı ile çalışıyor,
- Emekli aylığı 8.886 TL."
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan geçtiğimiz hafta emekli maaş zammına ilişkin açıklamada bulunan Erdursun, "1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama yüzde 40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor" demişti.
"DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEK"
Öte yandan emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, "Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek" ifadelerine yer vermişti.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.