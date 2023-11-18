SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Daha yüksek emekli maaşı almak mümkün mü?

"DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEK"

Öte yandan emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, "Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek" ifadelerine yer vermişti.