SGK Uzmanı Net Rakamı Duyurdu: Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşında Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Yeni yıla sadece üç ay kala, çalışanlar ve emekliler 2025 zam oranlarını merakla beklemeye başladı. Özellikle emeklilerin maaş farkı konusunda belirsizlik devam ederken, 2025 yılı için asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı.

Kaynak: TGRT Haber

SGK Uzmanı Net Rakamı Duyurdu: Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşında Yeni Tablo Ortaya Çıktı - Resim: 1

2025 yılında yapılacak zam oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun net rakamı duyurdu. Erdursun, 2025 yılı maaş beklentilerini enflasyon verilerine dayandırarak yorumladı. Hükümetin enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında, düşük maaş politikası izlediğini ve böylece talebi daraltmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca, yüksek enflasyonun yükünün çalışanlara ve emeklilere yüklendiğini ifade eden Erdursun, hükümetin planları arasında seyyanen bir artışın olmadığını vurguladı.

Kaynak: TGRT Haber

Haberin devamını okumak için tıklayın
Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda! Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda!
Ünlü Gayrimenkul Şirketi İflas Etti! Borçları Gırtlağa Kadar Dayandı Ünlü Gayrimenkul Şirketi İflas Etti! Borçları Gırtlağa Kadar Dayandı
Rekor Düşüş Devam Ediyor: Piyasalar Yangın Yeri, Yeni Kriz Kapıda Rekor Düşüş Devam Ediyor: Piyasalar Yangın Yeri, Yeni Kriz Kapıda
Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın
Bütün Araç Sahiplerine Kötü Haber: Yüzde 45 Zam Kapıda Bütün Araç Sahiplerine Kötü Haber: Yüzde 45 Zam Kapıda
Tuna Kaya’dan Acil Kodlu Uyarı! Çok Büyük Artış Olacak Tuna Kaya’dan Acil Kodlu Uyarı! Çok Büyük Artış Olacak
Maliyeti Katlandıkça Katlandı! Yüzde 300 Arttı Maliyeti Katlandıkça Katlandı! Yüzde 300 Arttı
Konut Alacakları Sevindirecek Haber SGK'dan Geldi: Faizsiz 400 Bin Lira Konut Kredisi Konut Alacakları Sevindirecek Haber SGK'dan Geldi: Faizsiz 400 Bin Lira Konut Kredisi
Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Gerçek Bambaşka Çıktı Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Gerçek Bambaşka Çıktı
İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek! Yüzde 50 İndirim Geldi İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek! Yüzde 50 İndirim Geldi
Bu Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Herkese 2 bin 250 Lira İade Edilecek Bu Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Herkese 2 bin 250 Lira İade Edilecek
Bu Yatırıma Yönelen Yandı: Son 24 Saat, Zararı Büyük Olacak Bu Yatırıma Yönelen Yandı: Son 24 Saat, Zararı Büyük Olacak