SGK Uzmanı Net Rakamı Duyurdu: Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşında Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Yeni yıla sadece üç ay kala, çalışanlar ve emekliler 2025 zam oranlarını merakla beklemeye başladı. Özellikle emeklilerin maaş farkı konusunda belirsizlik devam ederken, 2025 yılı için asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı.
Kaynak: TGRT Haber
2025 yılında yapılacak zam oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun net rakamı duyurdu. Erdursun, 2025 yılı maaş beklentilerini enflasyon verilerine dayandırarak yorumladı. Hükümetin enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında, düşük maaş politikası izlediğini ve böylece talebi daraltmayı hedeflediğini belirtti.
Ayrıca, yüksek enflasyonun yükünün çalışanlara ve emeklilere yüklendiğini ifade eden Erdursun, hükümetin planları arasında seyyanen bir artışın olmadığını vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber