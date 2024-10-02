SGK Uzmanı Net Rakamı Duyurdu: Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşında Yeni Tablo Ortaya Çıktı

2025 yılında yapılacak zam oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun net rakamı duyurdu. Erdursun, 2025 yılı maaş beklentilerini enflasyon verilerine dayandırarak yorumladı. Hükümetin enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında, düşük maaş politikası izlediğini ve böylece talebi daraltmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca, yüksek enflasyonun yükünün çalışanlara ve emeklilere yüklendiğini ifade eden Erdursun, hükümetin planları arasında seyyanen bir artışın olmadığını vurguladı.

Kaynak: TGRT Haber