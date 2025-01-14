İsa Karakaş'tan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiren Uyarı: Şartlar Değişti

SGK İLE DİĞER KURUMLAR ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI

SGK, bankalar, sigorta ve finans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları gibi birçok kurumla veri paylaşımına başlayacak. Bu yeni düzenleme, emeklilik maaşı ve hizmet birleştirme işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.