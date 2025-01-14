İsa Karakaş'tan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiren Uyarı: Şartlar Değişti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) torba yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme, emeklilik şartlarından iş sağlığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: TGRT Haber
İsa Karakaş, işverenlere yönelik dikkat çeken bir düzenlemeyi duyurdu. Geçmişte, borcu olmayan ve sahte sigortalı çalıştırmayan işverenlere uygulanan 5 puanlık prim indiriminin, yeni düzenleme ile 4 puana indirildiğini belirtti.
Ancak imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler, eski düzenlemedeki 5 puanlık prim indiriminden faydalanmaya devam edecek.
EMEKLİLİK ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
Yeni torba yasa ile birlikte, engellilere yönelik vergi indirimi ile emeklilik uygulamasına son verildi. Engelli bireylerin vergi indirimi ile emekli olabilmesi artık mümkün olmayacak.
Önceden bu yolla emekli olanlar için herhangi bir sorun olmayacak, ancak süreli raporla emekli olanlar, kontrol muayenesi ve rapor yenileme süreciyle karşı karşıya kalacak.
SGK İLE DİĞER KURUMLAR ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI
SGK, bankalar, sigorta ve finans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları gibi birçok kurumla veri paylaşımına başlayacak. Bu yeni düzenleme, emeklilik maaşı ve hizmet birleştirme işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.