SGK Uzmanı İsa Karakaş Net Asgari Ücreti Hesapladı: Bu Rakamı Geçmeyecek
2025 yılı için geri sayım başlamışken, asgari ücrete yapılacak zam miktarı büyük bir merak konusu haline geldi. Ocak ayında yapılması beklenen zamla ilgili hesaplamalar başladı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yıl asgari ücret zammı üzerine dikkat çekici tahminler paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber
2024 yılının Ocak ayında asgari ücrete yapılan %49'luk zam ile 17.002 TL’ye yükselen asgari ücrete, Temmuz ayında zam yapılmamıştı. Ancak 2025 yılına yaklaştıkça, milyonlarca çalışan yeni yıl asgari ücret artışı beklentisi içinde. Uzmanlar, bu artışın yılsonuna doğru netleşeceğini ifade ediyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 asgari ücret tahminini paylaştı. Karakaş’a göre, brüt ve net asgari ücrette Ocak ayında önemli bir artış bekleniyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan için bu zam, ekonomik koşullar nedeniyle büyük önem taşıyor.
2025 asgari ücret zammı beklentileri, ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarına bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri, asgari ücretin yeniden belirlenmesi sürecinde etkili olacak. Karakaş’ın açıklamaları doğrultusunda, 2025 yılına yönelik yeni asgari ücret hesaplamaları yapılıyor.
İsa Karakaş'ın 2025 yılında asgari ücrete yapılması beklenen zam için tahminleri şöyle:
Temmuz ayında her şeye zam geldi. Asgari ücretliye gelmedi. Asgari ücretli ile geçinmeye çalışanlara baktığımızda 17 bin liralık ücret ile zaten yaşama şansı mümkün değil. Daha da önemlisi açlık sınırının altında kaldı.
İşveren kesimin ne dediği de önemli bu konuda. Çünkü zaten toplantılarda işveren, işçi ve hükümet temsilcileri üçü bir arada oluyor. Genelde işçi kesimi zaten onaylamıyor verilen rakamı.
Şu anda işverenlerin özellikle hassasiyeti var. İhracatçılar asgari ücrette kırmızı çizgimiz 500 doların üzeri dedi. Dolayısıyla daha fazla olursa rekabet edemeyiz. Patronlardan yoğun bir direnç var.
ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYECEK
Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin kesinlikle 22.500 lirayı geçmeyeceğini söyleyebilirim. O kadar eminim. Çalışan 20 ile 22 bin 500 TL arası bir rakam görecek yıl sonunda.