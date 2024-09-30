SGK Uzmanı İsa Karakaş Net Asgari Ücreti Hesapladı: Bu Rakamı Geçmeyecek

İsa Karakaş'ın 2025 yılında asgari ücrete yapılması beklenen zam için tahminleri şöyle:

Temmuz ayında her şeye zam geldi. Asgari ücretliye gelmedi. Asgari ücretli ile geçinmeye çalışanlara baktığımızda 17 bin liralık ücret ile zaten yaşama şansı mümkün değil. Daha da önemlisi açlık sınırının altında kaldı.

İşveren kesimin ne dediği de önemli bu konuda. Çünkü zaten toplantılarda işveren, işçi ve hükümet temsilcileri üçü bir arada oluyor. Genelde işçi kesimi zaten onaylamıyor verilen rakamı.

Şu anda işverenlerin özellikle hassasiyeti var. İhracatçılar asgari ücrette kırmızı çizgimiz 500 doların üzeri dedi. Dolayısıyla daha fazla olursa rekabet edemeyiz. Patronlardan yoğun bir direnç var.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYECEK

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin kesinlikle 22.500 lirayı geçmeyeceğini söyleyebilirim. O kadar eminim. Çalışan 20 ile 22 bin 500 TL arası bir rakam görecek yıl sonunda.